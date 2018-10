Liam Neeson braccato sul treno della paura

Appuntamento in prima tv, lunedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno - Liam Neeson e Vera Farmiga sono i protagonisti del thriller L'uomo sul treno - The commuter in cui azione e tensione scorrono sui binari di un treno in corsa. Michael MacCauley ha appena perso il lavoro quando sul treno per tornare a casa incontra una donna misteriosa che gli offre centomila dollari in cambio della sua collaborazione: trovare un certo passeggero non abituale sul treno. Michael accetta, ma scopre presto di essere caduto in una trappola e che sta mettendo a rischio anche la sua famiglia

L'atmosfera è molto rumorosa, piena di umanità e sicuramente claustrofobica. 'L'uomo sul treno – The Commuter', thriller di Jaume Collet - Serra con Liam Neeson, Vera Farmiga e Patrick Wilson in onda, in prima tv, lunedì 29 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, si svolge infatti tutto al ritmo di un treno in corsa (esattamente l'Hudson North) verso la Grand Central Station di New York.

Qui troviamo Michael (Neeson) nella peggiore delle sue giornate. Ex agente dell'FBI, e ora impiegato in una assicurazione, è stato appena licenziato e non sa come dirlo alla moglie. Ogni giorno prende lo stesso treno per andare e tornare dal lavoro, ma questa volta è un ritorno a casa più duro del solito: è disoccupato e ha un mutuo da pagare. Sul treno viene avvicinato da una seducente psicologa, Joanna (Vera Farmiga), che lo sfida a fare, per molto denaro, un gioco solo apparentemente innocente: scoprire quale passeggero ha nella borsa qualcosa di prezioso che non gli appartiene. Michael accetta la sfida, ma si trova presto coinvolto in qualcosa di molto pericoloso che mette a rischio la sua stessa vita, quella della sua famiglia e di tutti i passeggeri.

"La storia si svolge quasi in tempo reale – ha avuto modo di raccontare lo stesso Neeson - e il mio personaggio si rende conto a un certo punto di aver messo in moto qualcosa di troppo grosso. Cerca così di identificare al più presto la persona che possiede la chiave di tutta la cospirazione. La tensione cresce ad ogni fermata – ha detto sempre l'attore - con nuovi passeggeri che salgono e nuovi indizi da analizzare. Il pericolo diviene così gradualmente sempre più grande e il film diventa un thriller psicologico ad alta velocità simile a 'L'altro uomo' è Intrigo internazionale' di Hitchcock".

Il regista del film Jaume Collet - Serra ha dato queste spiegazioni riguardante questo suo film: "L'uomo sul treno pone una domanda al pubblico: se qualcuno ti chiedesse di fare qualcosa di apparentemente insignificante, ma di esito incerto in cambio di un considerevole compenso economico, lo faresti? Questa la scelta filosofica che il nostro protagonista, uomo di sessant'anni appena licenziato e pieno di debiti, si trova ad affrontare. Sta pensando solo a sé stesso o sta prendendo in considerazione le possibili conseguenze morali di quello che gli viene chiesto?".