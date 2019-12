Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 24 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 24 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Bourne Legacy, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film di Tony Gilroy, con Jeremy Renner e Rachel Weisz. L'agente di Outcome, Aaron Cross, sopravvissuto alla chiusura del programma, ovvero all'eliminazione fisica di tutti i suoi componenti, deve disintossicarsi dai medicinali che era costretto ad assumere per migliorare le sue prestazioni fisiche. “The Bourne Legacy” è il quarto adrenalinico episodio della saga tratta dai romanzi di Robert Ludlum e Eric Van Lustbader.

Red Zone - 22 miglia di fuoco, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film americano del 2018 per la regia di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Lauren Cohan, John Malkovich, Iko Uwais, Ronda Rousey, Carlo Alban, Sam Medina. Un agente d’élite dell’intelligence americana, aiutato da un’unità tattica di comando top secret, cerca di venire a patti con un misterioso agente di polizia indonesiano con informazioni sensibili utili ad affrontare un caso di corruzione tanto violento quanto estremo. Un action su questioni top secret.

Film biografici da vedere stasera in TV

Stanlio & Ollio, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Jon S. Baird. Un film con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston. Un film che ripercorre la carriera dei due famosissimi comici statunitensi attivi nella prima metà del Novecento. “Stanlio & Ollio” ha riscosso un notevole successo: ha ottenuto una candidatura ai Golden Globes, tre candidature ai BAFTA e una candidatura ai Critics Choice Award. Un tuffo nel passato, alla riscoperta di due dei più grandi volti del cinema comico statunitense.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Lo schiaccianoci e i quattro regni, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Lasse Hallström e Joe Johnston dirigono a quattro mani un’avventura fantasy con un cast stellare composto da Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Mackenzie Foy. Alla Vigilia di Natale Clara riceve un misterioso scrigno chiuso a chiave, lasciatole in dono dalla madre. Cercando il modo per aprirlo, Clara si ritroverà in un paese magico, e con l'aiuto dello Schiaccianoci Phillip combatterà per riportare l'armonia tra i regni che lo compongono. “Lo schiaccianoci e i quattro regni” è l’adattamento cinematografico dell’omonimo racconto tedesco di E.T.A. Hoffmann e del balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij da esso tratto. Una storia intramontabile, perfetta per grandi e piccini, capace di incantare chiunque.

Batman V Superman: Dawn of Justice, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Laurence Fishburne. “Batman V Superman: Dawn of justice” è un film è basato sui personaggi dell'universo di Superman, di Batman e su quelli del mondo di Wonder Woman. Film da vedere per la straordinaria grafica e per gli effetti speciali.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:00 Sky Cinema Family

Sequel della pellicola Pixar del 2004, premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Regia di Brad Bird. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare il fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta impossibile da rifiutare: il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Una divertente avventura animata, che riesce nel difficile compito di essere all’altezza del primo capitolo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Malice – Il sospetto, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Harold Becker, con Nicole Kidman, Alec Baldwin, Anne Bancroft, Bill Pullman, Gwyneth Paltrow. All'inizio siamo in presenza del solito serial killer, ma ben presto l'attenzione si sposta su Tracy, una Nicole Kidman abilissima nel delineare un personaggio ambiguo che si confronta senza falsi pudori con le dark lady del noir riuscendo a non sfigurare. Alec Baldwin e Nicole Kidman in un thriller in cui nulla è ciò che sembra.

The beach, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Diretto da Danny Boyle, con Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, Tilda Swinton, Guillaume Canet, Hélène De Fougerolles. Richard è un turista americano in cerca di avventure nell’esotica Thailandia. In un alberghetto di Bangkok fa la conoscenza di un mezzo folle che gli parla di un'isola segreta e paradisiaca e gli fa dono di una mappa del posto. “The Beach” è una pellicola affascinante, un thriller ricco di suspense e di avventura dove non mancano critiche alla società moderna e spunti di riflessione.

Film musical da vedere stasera in TV

Tutti insieme appassionatamente, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Musical del 1965 diretto da Robert Wise, con Julie Andrews, Christopher Plummer, Eleanor Parker, Richard Haydn, Peggy Wood, Anna Lee. Nell’Austria degli anni ’30 un colonnello assume una simpatica e carismatica istitutrice per badare ai suoi numerosi figli rimasti orfani di madre. L’aiuto della donna sarà fondamentale anche quando la famiglia dovrà fuggire a causa dell’arrivo dei nazisti. 5 Oscar e 2 Golden Globe per una pietra miliare dei musical.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rachel, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film del 2018, diretto da Roger Michell, con Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen, Pierfrancesco Favino. Philip è un bambino orfano, che viene adottato e cresciuto dal cugino Ambrose in una grande tenuta di campagna nella bellissima Cornovaglia. Anni dopo, il tutore del ragazzo sposa una giovane donna conosciuta in Italia, Rachel, ma a Philip, ormai cresciuto, giungono lettere poco rassicuranti da parte di Ambrose. Quando il ragazzo raggiunge il tutore è troppo tardi, perché l’uomo è morto. Philip, convinto della responsabilità della donna, medita vendetta, ma si ritroverà davanti una ragazza molto diversa da come l’aveva immaginata. Un thriller psicologico dal romanzo di Daphne Du Maurier, con protagonista un'insondabile dark lady.

A Star is Born, ore 21:15 Premium Cinema

Film del 2018 per la regia di Bradley Cooper, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Dave Chappelle. L’esperto musicista Jackson Maine scopre la combattuta artista Ally. Lei, che da poco ha chiuso nel cassetto il suo sogno di diventare cantante, viene convinta da Jackson a salire ancora una volta sul palco: il successo di lei prende il largo ma la relazione ha una battuta d’arresto per via dei problemi che affliggono Jack. Film da premio Oscar come miglior canzone a “Shallow”, con le meravigliose interpretazioni di Lady Gaga e Bradley Cooper.

Film commedia da vedere stasera in TV

Compromessi sposi, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“Compromessi sposi” è il film diretto da Francesco Miccichè, con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Diego e Gaetano, uno imprenditore del Nord e l’altro sindaco del Sud, si ritrovano inaspettatamente a essere futuri consuoceri. Provano immediatamente odio reciproco, ma scoprono presto di essere uniti in un unico intento: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. Una commedia in cui la differenza culturale regionale viene riproposta per rubare qualche risata allo spettatore. Per una serata in relax.

Ricomincio da me, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Peter Segal, con Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Annaleigh Ashford, Dan Bucatinsky, Freddie Stroma, Milo Ventimiglia. Una quarantenne insoddisfatta ottiene finalmente il lavoro dei suoi sogni, ma dovrà fare i conti con il proprio passato. Una commedia sulla voglia di riscatto.

Cado dalle nubi, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Gennaro Nunziante. Un film con Checco Zalone, Dino Abbrescia, Giulia Michelini, Fabio Troiano, Raul Cremona. Checco vive in Puglia e vuole fare il musicista neomelodico. La sua ragazza, Angela, non lo prende sul serio e, stanca del suo disimpegno, lo lascia. Addolorato, Checco lascia Polignano a mare e va dal cugino a Milano. Qui conosce la bella Marika, figlia di un leghista convinto, che però lo vede solo come un amico. Affranto, Checco decide di tentare il provino per il talent "I want you". Esordio sul grande schermo di Checco Zalone, una commedia gradevole e con gag divertenti, per una serata in allegria.

La piccola principessa, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Alfonso Cuarón. Un film con Liesel Matthews, Eleanor Bron, Liam Cunningham, Rusty Schwimmer, Arthur Malet. La storia di una bambina indifesa che deve affrontare fin da piccola le avversità della vita. Film diretto dal premio Oscar Alfonso Cuarón e tratto da un romanzo.

Natale da chef, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Neri Parenti. Un film con Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi. Gualtiero è un cuoco senza speranza ma è convinto di essere un grande chef incompreso. La moglie Beata, con cui gestisce un locale, cerca di tenerlo lontano dai fornelli, ma lui ci prova in tutti i modi. Un cinepanettone, per una serata senza pretese.

