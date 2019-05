Gli incredibili 2, il ritorno della super famiglia

Lunedì 20 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda una prima tv davvero… incredibile: la famiglia di supereroi più amata di sempre torna in un sequel irresistibile, con nuovi supernemici e nuove avventure.

Preparatevi per una prima visione tv davvero super… anzi, di più: incredibile! Già, perché lunedì 20 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda nientemeno che Gli incredibili 2, l'attesissimo sequel della pellicola Pixar del 2004 premiata agli Oscar come Miglior film d'animazione.



Il nuovo film, pur uscito nelle sale a distanza di ben 14 anni, riprende esattamente da dove terminava il precedente capitolo, con la famiglia Parr impegnata a combattere il Minatore. Le cose non vanno esattamente come previsto e il programma governativo di protezione nei loro confronti viene terminato.



Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare tutti quanti il loro personale fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta che è impossibile rifiutare.



Il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli.



Quel qualcuno, con suo grande scoramento, è ovviamente Mr. Incredible, che si ritrova così arruolato come papà a tempo pieno, alle prese con pannolini e crisi adolescenziali, un compito forse ancora più arduo che combattere la malvagità.



Spassoso e avventuroso, Gli incredibili 2 riesce nel difficile compito di essere all’altezza dell’originale, di cui mantiene lo spirito e l’approccio visivo, nonostante l’ovvio restyling grafico dovuto ai progressi tecnologici compiuti dall’uscita del primo film. Un appuntamento imperdibile per tutta la famiglia!