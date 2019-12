Programmi TV da non perdere stasera, martedì 24 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 18:30 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

Stasera felicità - Alessandro Siani, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Per la vigilia di Natale, Sky Uno propone il primo show televisivo di Alessandro Siani, “Stasera felicità”. Tra sketch, monologhi in studio e momenti di varietà, Siani sarà accompagnato da molti ospiti, tra cui Diego Abatantuono, Rossella Brescia, Alessandro Cattelan, Clementino, Cristiana Dell’Anna, Gigi e Ross.

Scomparsi: Emanuela Orlandi, ore 21:00 Crime investigation

Ripercorriamo una delle vicende più tristemente note della storia italiana: la scomparsa di Emanuela Orlandi. Attraverso il ricordo di suo fratello, analizziamo alcune domande che ancora oggi sono senza risposta.

Andrea Bocelli - Concerto one night in Central Park, ore 21:15 Sky Arte HD

Il concerto da favola che il tenore Andrea Bocelli ha tenuto al Central Park di New York. Tra i tanti ospiti presenti: Celine Dion e Tony Bennet.

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Maurizio Battista: Scegli una carta, ore 21:00 Comedy Central

Maurizio Battista torna a teatro con un lo spettacolo dal titolo “Scegli una carta”. Scegliere una carta vuol dire prendere delle decisioni e tentare la fortuna, così come succede nella vita quotidiana.

La clinica del dottor Christian, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “La clinica del dottor Christian”. In questa puntata, il dottor Christian Jessen e il suo team di specialisti si occupano di Dale, che si vergogna del suo corpo, e di Katie, che ha due vagine.

Mega Truck Show, ore 21:00 Discovery Channel

Seguiamo la Dirty 7, una squadra di meccanici e piloti che, dopo aver modificato dei grossi pick-up, rendendoli adatti alle pericolose corse nel fango, gareggiano in diverse parti dell’America, scommettendo e cercando di vincere il campionato.

Titanic: tesori negli abissi, ore 20:55 National Geographic

Dalla scoperta di Robert Ballard, il Titanic ha affascinato il mondo tra speculazioni e intrighi. I suoi tesori, però, sono a rischio.

Cose da non credere, ore 21:05 Discovery Science

Per quale motivo un gruppo di delfini salva un surfista da un grande squalo bianco? Ed è possibile che gli animali domestici siano in grado di predire la morte?

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History riprende la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il lavoro quotidiano che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

The Race - Corsa mortale - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continua “The Race - Corsa mortale”, la serie tv con Adam Brody, Billy Zane e Sean Bean. In un futuro prossimo, la Terra è sopraffatta da un virus incontrollabile di origini ignote. Per proteggere la popolazione dalla diffusione del virus in tutto il Regno Unito, il governo impone un coprifuoco in cui chiunque sarà catturato tra le 19.00 e le 7.00 e sarà posto in quarantena.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 continuano gli episodi della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime, a partire dalle ore 21:05, rivediamo gli episodi della settima stagione di “Candice Renoir”. La serie con protagonista una madre di quattro figli che si trova a riprendere il lavoro di poliziotta dopo un’interruzione di dieci anni.

Chicago Justice, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Chicago Justice”, la serie spin off di “Chicago Fire”. La serie racconta le vicende di alcuni procuratori di stato, pubblici ministeri e investigatori della città di Chicago.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories “God friended me”, la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 21:30 DeA kids

Kally ha quattordici anni ed è un talento del pianoforte. Nonostante la sua giovane età, un famosissimo conservatorio le offre una borsa di studio.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nick jr

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 20:55 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Taffy, ore 21:13 Boomerang

Un'ondata di caldo anomalo rischia di smascherare Taffy. Solo il condizionatore può evitarlo, ma Bentley non intende permetterlo.

T.O.T.S., ore 20:50 Disney Junior

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è la serie animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la compagnia T.O.T.S.

