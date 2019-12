Arriva su Sky Atlantic The Race - Corsa mortale , la nuova serie Sky Original ambientata in un'Inghilterra apocalittica, un mondo che all’imbrunire diventa letale per colpa di un pericolosissimo virus che trasforma le persone in feroci creature assetate di sangue. Un mondo in cui vige un rigido coprifuoco, istituito da un governo totalitario. L’unico modo per ottenere la libertà e andarsene è vincere una delle corse clandestine più folli e mortali al mondo, organizzata da un misterioso miliardario... Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic martedì 17 dicembre alle 21.15. Intanto ecco alcune anticipazioni.

The Race - Corsa mortale, episodio 1

L'ordinata e regolare vita di Kaye Newman viene scompaginata quando sua sorella Ruby - e Michael, il suo fidanzato - si presentano all'improvviso a casa sua. Ruby è riuscita a far uscire di nascosto Michael da una struttura medica altamente sorvegliata per un motivo ben preciso: parteciperanno alla corsa clandestina organizzata dal misterioso miliardario Max Larssen. In palio c'è il premio più ambito da ogni cittadino della Gran Bretagna: la libertà. E' questo infatti l'unico modo per fuggire da un mondo che è stato completamente stravolto da un virus letale che trasforma le persone in creature affamate di sangue che escono di notte per cibarsi. Per evitare ulteriori vittimi, il governo totalitario attualmente in carica ha istituito un rigido coprifuoco, e per i cittadini è come vivere in prigione. Vincendo la corsa, però, si ha la possibilità di volare via verso un posto sicuro: Sanctuary. Kaye cambierà idea e parteciperà alla corsa? A complicare ulteriormente le cose c'è poi il fatto che Kaye e Michael in passato, percisamente cinque anni prima, prima del virus, sono stati una coppia. Intanto, anche i Donahue, una tranquilla famiglia dei sobborghi (Simon, Jenny, Meg e Roman), si stanno preparando alla corsa, un po' per sfuggire a quel mondo, un po' per sfuggire a qualcos'altro...

The Race - Corsa mortale, episodio 2

La corsa ha inizio. I Donahue partono bene, ma a un certo punto devono affrontare un ostacolo logistico ed emotivo non da poco. Grazie a Roman, riescono a evitare i primi ostacoli della competizione, ma in compenso cominciano a rendersi conto di quanto sia effettivamente pericolosa la corsa: sarà la notte più difficile della loro vita. Quando la seconda fase del loro piano gli si ritorce contro, la situazione si fa davvero problematica, e a quel punto sono costretti a chiedere aiuto a Kaye, Michael e Ruby per riuscire ad attraversare il Tamigi. E' Kaye a compiere il miracolo e a convincere Ruby e Michael che il lavoro di squadra paga sempre: sarà veramente così?