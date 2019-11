Celine Dion, le canzoni più famose

Da “The Power of Love” a “My Hear Will Go On”, le canzoni più famose di Celine Dion

Sei anni dopo il lancio dell’ultimo lavoro in lingua inglese, Celine Dion presenta il suo nuovo album, “Courage”. L’artista pubblica il suo primo disco di inediti dopo la scomparsa, nel 2016, del marito e manager Rene Angélil. Seguita da quella del fratello Daniel, solamente due giorni dopo. Un periodo complicato e difficile da superare per Celine Dion che inoltre per sedici anni ha intrattenuto il pubblico di Las Vegas al Caesars Palace. Icona di stile, tra le cantanti più influenti della musica pop, Celine Dion ha vinto cinque Grammy Award, tra cui uno nella categoria Album dell'Anno e Registrazione dell'Anno; in più è la seconda artista femminile che ha venduto di più negli Stati Uniti durante l'era Nielsen SoundScan. Nel 2016, durante la cerimonia dei Billboards Music Award ha ricevuto il prestigioso Icon Award, unica artista canadese a vendere oltre 200 milioni di copie in tutto il mondo. Una voce potente e dotata di un virtuosismo tecnico raro, Celine Dion è a tutti gli effetti tra le artiste più apprezzate e conosciute nel mondo. Negli anni Ottanta ha conquistato la Francia e la Svizzera, successivamente ha dato inizio alla carriera anglofona consacrandosi anche negli Stati Uniti, in Asia e nel resto d’Europa. Negli anni Novanta raggiunge l’apice del successo con “Falling into You” e “Let’s Talk About Love”, ma soprattutto incide “My Heart Will Go On”, tema portante del film “Titanic” che le permette di vincere l’Oscar, il Golden Globe e due Grammy Awards. Queste le sue canzoni più famose:

Beauty and the Beast

Rappresenta la svolta della giovane Celine Dion. Nel 1991 la Disney le affida la canzone per il film “La bella e la bestia” in duetto con Peabo Bryson. Il brano “Beauty and the Beast” ha vinto il Premio Oscar e il Golden Globe come Miglior canzone originale e un Grammy Award per la Miglior collaborazione vocale pop. Ha venduto quasi un milione di copie, aggiudicandosi il disco di platino in Giappone e il disco d'oro negli Stati Uniti.

The Power of Love

Nel 1994, “The Power of Love” (cover del brano del 1985 di Jennifer Rush) diventa una delle canzoni-firma degli anni Novanta e della sua carriera. Il brano ha conquistato il primo posto in classifica negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. Ha venduto oltre un milione di copie solo negli Stati Uniti permettendo a Celine Dion di conquistare il disco di platino.

All By Myself

Cover del brano di Eric Carmen del 1975, “All by Myself” (1996) vanta anche una versione in spagnolo, “Sola Otra Vez”, di grande successo. La canzone fu rilasciata come quarto singolo promozionale del suo album “Falling into You” ed è stato una delle hit più importanti della carriera di Celine Dion. Oltre 500 mila copie vendute negli Stati Uniti e 400 mila copie vendute tra Francia e Regno Unito.

Because You Loved Me

Utilizzata nel film “Qualcosa di personale”, “Because You Loved Me” (1996) vince il Grammy per la miglior canzone scritta per un film o per la tv. Grande successo di critica e di pubblico, ha raggiunto il primo posto negli Stati Uniti, in Canada e in Australia. È stata nominata anche per gli Oscar e per i Golden Globes del 1997.

My Hear Will Go On

Canzone principale del film “Titanic”, “My heart will go on” (1997) è una ballata romantica diventata celebre in tutto il mondo. Ha conquisato il primo posto in classifica in 20 paesi nel mondo e ha conquistato l’Oscar come migliore canzone e due Grammy Award come canzone dell’anno e registrazione dell’anno. Il brano è stato inserito nella lista delle Canzoni del Secolo (Songs of the Century) dalla Recording Industry Association of America e dalla National Endowment for the Arts. Si tratta del secondo singolo più venduto da un’artista femminile con un fatturato mondiale stimato in 18 milione di copie.

The Prayer

Nel 1998 Celine Dion torna a vincere il Golden Globe con “The Prayer”, brano interpretato con Andrea Bocelli per il film d'animazione “La spada magica - Alla ricerca di Camelot”. Rilasciato solo radiofonicamente, è tra i brani più apprezzati dalla critica.

A New Day Has Come

“A New Day Has Come” (2002) è dedicata al suo primogenito, ed è suonata al pianoforte in 6/8. Un successo straordinario in tutto il mondo che ha permesso a Celine Dion di vincere l’ASCAP Pop Award, il BMI Pop Award e tre SOCAN Awards nelle categorie: musica pop, successo internazionale e canzoni classiche. La canzone è stata anche nominata per il Premio Juno per il singolo dell'anno e per il Billboard Music Award.