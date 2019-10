Celine Dion si mostra senza trucco

Celine Dion ha deciso di mostrasi in tutta la sua imperfetta perfezione. La cantante ha pubblicato il video ufficiale di “Imperfections”, il brano che anticipa la distribuzione del nuovo album “Courage”, la cui uscita è fissata per il 15 novembre 2019. La cantante, classe 1968, ha voluto utilizzare la sua musica per lanciare un messaggio forte, positivo e necessario nella società di oggi, ovvero l’importanza nell’accettare se stessi.

Celine Dion: un’artista da milioni di copie

Celine Dion è tra le voci più apprezzate e riconoscibili del panorama discografico mondiale. La cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Celine Dion) vanta una carriera che abbraccia quattro decenni e ogni angolo del pianeta.

La grande affermazione arriva agli inizi egli anni ’90 quando la scelta di realizzare album in inglese si rivela azzeccata, la carriera della cantante decolla e diventa una delle artiste più influenti di sempre grazie alle vendite stratosferiche dei suoi lavori, ad esempio i dischi “Falling into You” e “Let’s Talk About Love” furono in grado di vendere rispettivamente oltre trenta milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America. Da segnalare anche il successo di alcuni singoli che hanno reso Celine Dion l’icona del pop che conosciamo oggi: “My Heart Will Go On”, “That's the Way It Is” e “A New Day Has Come”.

Celine Dion si mostra al pubblico senza trucco

Il nuovo progetto discografico dell’artista, intitolato “Courage”, si prepara a debuttare nelle classifiche musicali di tutto il mondo, nel frattempo la cantante ha deciso di trainare l’uscita dell’album pubblicando quattro singoli: Courage", "Imperfections", "Lying Down" e "Flying on My Own”. Nei giorni scorsi Celine Dion ha distribuito il video ufficiale del singolo “Imperfections” con il quale ha deciso di condividere un bellissimo messaggio, cioè l’importanza di accettare se stessi per poter andare avanti e amare le persone care.

Il filmato, completamente girato in bianco e nero, mostra la cantante durante alcuni shooting fotografici fino alla scena finale in cui è possibile vedere l’artista struccarsi e mostrarsi fieramente in tutta la sua naturale bellezza. Molto profondo anche il testo, questo un estratto: “Hold on, not tryna put you on the shelf / But, before I can love you / I need to learn to love myself / Yeah, I got my own imperfections / I got my own set of scars to hide / I got my own imperfections / I can't hold your heart when I'm fixin' mine”.