Dopo oltre 10 anni di assenza dal nostro Paese, Céline Dion – tra le artiste più conosciute e apprezzate del Canada (ma non solo) – torna in Italia per un concerto speciale. La data da segnare in rosso sul calendario è il 25 luglio, giorno in cui il tour mondiale della cantante farà tappa all’edizione 2020 del Lucca Summer Festival.

Céline Dion in concerto al Lucca Summer Festival

Il concerto di Céline Dion al Lucca Summer Festival è in programma per sabato 25 luglio: quella dell’artista canadese sul palco della città toscana sarà una tappa del “Courage World Tour 2020”. L’appuntamento è quindi nella splendida cornice delle Mura di Lucca. La tournée di Céline Dion è dedicata a “Courage”, il disco di imminente uscita dell’artista canadese. Il tour toccherà quasi 100 città in tutti i continenti. I biglietti per il concerto in programma al Lucca Summer Festival 2020 saranno in vendita dalle 10 di mercoledì 2 ottobre sul sito di TicketOne e degli organizzatori D’Alessandro e Galli. I tagliandi saranno poi disponibili anche nei punti vendita fisici a partire dalle 10 di venerdì 4 ottobre. Non sono ancora stati comunicati i prezzi dei biglietti, ma è stato annunciato che saranno disponibili anche dei Vip pack, che prevedranno una serie di opportunità esclusive, riservate ai soli acquirenti.

Courage: il nuovo album di Céline Dion

“Courage” è il titolo del prossimo disco di Céline Dion, che seguirà la pubblicazione di “Encore un soir” risalente al 2016. “Courage” sarà un lavoro interamente in inglese: il 12esimo di questo tipo nella carriera della cantante. La sua pubblicazione è in programma per il novembre del 2019 su etichetta Sony Music Italy. La tournée legata al disco ha già avuto avvio il 18 settembre dei quest’anno “a casa” di Céline Dion: a Québec City, in Canada. Si tratta del primo tour dell’artista nel Nord America, dopo oltre 10 anni. Il titolo del disco, ha spiegato la cantante, è un inno per fronteggiare le difficoltà della vita: un chiaro riferimento alla scomparsa del marito René Angélil e del fratello, nel giro di una manciata di giorni, nel 2016. “Tutti noi attraversiamo molte situazioni nel corso della vita” ha dichiarato la stessa artista. “Io credo di averne viste tante. Ma la vita mi ha dato gli strumenti per trovare il coraggio necessario ad affrontarle”.

Il Lucca Summer Festival

Quello di Céline Dion finora è il solo concerto a essere stato annunciato per il Lucca Summer Festival 2020, che proprio in questi giorni inizia quindi a diffondere i nomi dei suoi protagonisti. Il Lucca Summer Festival è uno degli eventi musicali più importanti dell’estate italiana, che quest’anno è riuscito a convogliare tra le Mura della città toscana nomi come Ennio Morricone, Elton John, i Take That, i Tears for Fears, i New Order, Mark Knopfler, Toto, gli Scorpions e Sting. Davanti a loro, ad ascoltarli, c’erano centinaia di migliaia di fan. Un successo che l’organizzazione punta a ripetere anche con l’edizione 2020, come dimostrato dal primo nome del cartellone a essere stato annunciato.