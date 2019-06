Nei giorni scorsi Céline Dion ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha subito fatto il giro del web facendo allarmare milioni di fan in tutto il mondo. Lo scatto che ritrae la cantante seduta a terra ha destato l’attenzione di tantissimi utenti per la forma fisica dell’artista.

Céline Dion: una storia di successi

Céline Dion è una delle colonne portanti della musica pop a livello mondiale. La sua carriera inizia a soli vent’anni quando nel 1988 partecipa all’Eurovision Song Contest rappresentando la Svizzera con il brano “Ne partez pas sans moi”. Il talento della ragazza è sotto gli occhi di tutti e la vittoria è scontata.

Dopo il trionfo al festival musicale più importante d’Europa, Céline si concentra sul perfezionamento dell’inglese così da poter portare la sua musica in giro per il mondo, i risultati non tardano ad arrivare e nel 1990 esce il primo album in inglese “Unison” che vende oltre tre milioni di copie lanciando la sua carriera alle stelle.

Negli anni successivi l’artista (qui le foto più belle di Céline Dion) inanella un successo dieto l’altro imponendosi come una delle cantanti ad aver venduto di più nella storia della musica mondiale, ad esempio il disco “The Colour of My Love” vende oltre venti milioni di copie, cifre da capogiro e oggi impensabili.

Il 1996 è l’anno di “Falling into You” che vende oltre trentadue milioni di copie guadagnando decine di certificazioni, tra le quali tredici dischi di platino in Australia, dodici dischi di platino in Nuova Zelanda, cinque dischi d’oro in Germania e undici dischi d’oro negli Stati Uniti d’America.

L’anno successivo Céline pubblica “Let's Talk About Love” che contiene “My Heart will go on” che vende oltre diciotto milioni di copie diventando uno dei singoli di maggior successo di sempre. Il terzo millennio si apre con altri grandi successi che fanno di Céline un’artista in grado di restare sulla cresta dell’onda dopo oltre tre decenni.

Céline Dion: la foto

Qualche giorno fa Céline Dion ha postato uno scatto che ha destato molta preoccupazione. Infatti secondo alcuni utenti la cantante apparirebbe troppo magra, tantissimi i commenti dei fan che hanno mandato messaggi di affetto chiedendole di prendersi maggiormente cura di se stessa così come quelli di coloro che invece hanno preso le sue difese. Al momento Céline non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo.