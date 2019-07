Lady Gaga e Bradley Cooper hanno riempito pagine e pagine di magazine in tutto il mondo. La coppia da Oscar è al centro dei media da molti mesi e le indiscrezioni riguardanti loro due non sembrano proprio placarsi tanto che l’ultima notizia li vedrebbe addirittura convivere.

Bradley Cooper e Lady Gaga: l’alchimia

Nei giorni scorsi il magazine In Touch ha lanciato un’indiscrezione che ha fatto il giro del mondo: Lady Gaga e Bradley Cooper avrebbero iniziato una convivenza a New York. Ma come siamo arrivati a questo punto? Facciamo un piccolo passo indietro.

Tutto ha inizio con le riprese di “A Star Is Born”, il primo film per l’attore di “American Hustle - L'apparenza inganna” nel ruolo di regista. Bradley decide di chiamare Stefani Joanne Angelina Germanotta per interpretare Ally Campano, il resto è praticamente storia. La coppia trova un’alchimia incredibile di cui ne trae vantaggio anche la pellicola in cui i due artisti sembrano più affiatati che mai, il risultato è straordinario, il film si rivela un campione di incassi al box office con oltre 430 milioni di dollari al mondo e fa incetta dei più importanti riconoscimenti della settima arte, tra i quali un premio Oscar, un Golden Globe e due Grammy Awards.

Bradley Cooper e Lady Gaga: la notte degli Academy Awards

Nel frattempo, siamo all’incirca agli inizi del 2019, alcune voci iniziano a sostenere la possibilità di una relazione tra Bradley e Lady Gaga (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’artista) ma l’attore appare molto legato alla compagna Irina Shayk, dalla quale ha avuto la piccola Lea de Seine nel marzo 2017. Arriviamo al 24 febbraio 2019, è la notte della 91° edizione degli Academy Awards, gli occhi di tutto il mondo sono puntati sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles.

Lady Gaga e Bradley Cooper sono i protagonisti della serata grazie alla loro esibizione sulle note di “Shallow”, il pubblico è in visibilio, i due artisti mostrano un’alchimia senza precedenti, le voci di un loro flirt si fanno sempre più insistenti.

Bradley Cooper e Lady Gaga: la convivenza a New York

Passiamo ora al maggio del 2019, Bradley (qui potete trovare tutte le foto più belle dell'attore e regista) e Irina si lasciano dopo circa quattro anni d’amore, alcuni magazine sostengono per la presenza di Lady Gaga, ma nessuna prova arriva a confermare tale voce. Ora, dopo mesi di inchiostro, foto e indiscrezioni, In Touch ha rivelato che Bradley Cooper e Lady Gaga avrebbero iniziato una convivenza nella casa a New York dell’attore.

Al momento non sono ancora arrivate conferme o smentite da parte dei diretti interessati, è veramente così?