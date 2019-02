Manca meno di un mese alla notte più attesa dell’anno da attori, registi, sceneggiatori e da tutti coloro che lavorano nell’incantato mondo della settima arte. La 91° edizione degli Academy Awards svelerà i vincitori dei premi più ambiti nel mondo cinematografico, tra i protagonisti della serata sicuramente Bradley Cooper, in gara nella categoria come miglior attore protagonista per la sua performance come Jackson Maine all’interno di A Star Is Born, grazie al quale vanta anche altre due nomination, ovvero quella come miglior film e quella come miglior sceneggiatura non originale; infatti, il film con protagonista Lady Gaga ha segnato il debutto di Bradley dietro la macchina da presa.

L’attore, classe 1975 e origini italiane, vanta già altre quattro nomination alle scorse edizioni, due delle quali proprio nella categoria come miglior attore protagonista per i suoi ruoli ne Il lato positivo - Silver Linings Playbook e in American Sniper. Quest’anno Bradley dovrà vedersela con Christian Bale, Viggo Mortensen, Willem Dafoe e Rami Malek.

Bradley Cooper e Jennifer Lawrence: un sodalizio di successo

Quando l’intesa sul set è grande, gli spettatori non possono rimanere impassibili, questo è il caso di Bradley Cooper e Jennifer Lawrence che negli anni sono diventati una coppia di straordinario successo regalandoci interpretazioni davvero indimenticabili. Tutto ha inizio grazie a David O. Russell che li sceglie come protagonisti per Il lato positivo - Silver Linings Playbook, l’intesa è fin da subito alle stelle ed è possibile percepirla dall’esterno. Negli anni successivi Bradley e Jennifer continuano a lavorare insieme, nelle due pellicole del loro “cupido” Russell American Hustle e Joy e all’interno di Serena della regista danese Susanne Bier.

American Sniper: 15 kg in tre mesi

Nel 2014 esce American Sniper, il film diretto da Clint Eastwood che riceve ben sette nomination agli Oscar trionfando nella categoria come miglior montaggio sonoro. Nella pellicola Bradley interpreta il ruolo di Chris Kyle, militare protagonista; in alcune interviste, l’attore ha dichiarato di essersi allenato duramente per questo ruolo seguendo una dieta e una preparazione fisica che lo ha portato ad aumetare la massa muscolare di circa 15kg in soli tre mesi; Bradley ha anche detto di essersi allenato ascoltando la playlist musicale di Chris così da entrare maggiormente nel personaggio.

Portiere al Morgans Hotel per vivere i suoi sogni

L’amore per la recitazione nasce in tenera età quando Bradley vede per la prima volta The Elephant Man di David Lynch. In seguito Bradley decide di inseguire i suoi sogni e si trasferisce a New York per studiare recitazione ma il costo degli studi e della vita in una grande città costringono Bradley a dover trovare un lavoro per potersi mantenere, così inizia a lavorare come portiere presso il Morgans Hotel di New York dove un giorno incontra anche Leonardo Di Caprio, sulla cresta dell’onda per il successo di Titanic, che aiuta con il traferimento delle valigie; il destino li avrebbe poi riuniti tanti anni dopo sotto la stella dorata di Hollywood.

Debutto con Sarah Jessica Parker

Il debutto di Bradley Cooper, a soli ventiquattro anni, avviene in televisione nel 1999 all’interno di Sex and the City in cui recita al fianco di Sarah Jessica Parker, per la precisione nel quarto episodio della seconda stagione.

Vita privata lontana dai riflettori

Nonostante la sua popolarità di portata mondiale, Bradley ha sempre preferito vivere la sua privata lontano dai riflettori, infatti non è solito vederlo in uscite pubbliche con la sua fidanzata Irina Shayk. L’amore tra l’attore e la supermodella russa è sbocciato nel 2015 e due anni dopo si è trasformato in una bellissima bambina di nome Lea.