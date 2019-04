Madonna commenta la foto con Lady Gaga: “Non scherzate con le ragazze italiane”

La notte degli Oscar ha incoronato re e regina del cinema. Chi sicuramente si è imposta come protagonista assoluta è stata Lady Gaga che ha trionfato con “Shallow” nella categoria come miglior canzone vincendo il suo primo Academy. L’artista ha attirato l’attenzione dei media grazie anche a due elegantissimi abiti, entrambi di colore nero e indossati con immensa classe.

L’artista ha commosso tutti con un discorso di ringraziamento in cui ha ricordato al pubblico di non smettere mai di credere nei propri dei sogni e di come non siano tanto importanti i traguardi raggiunti quanto il continuo lavoro e la capacità di non arrendersi mai per poter raggiungere gli obiettivi che ognuno di noi si è prefissato.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il nome all’anagrafe, ha fatto esplodere i social con il video del backstage in cui subito dopo aver ritirato la statuetta più importante della settima arte, scende dal palco in lacrime dicendo di avere assolutamente bisogno di un drink.

Al termine della cerimonia Lady Gaga ha partecipato all’after party a cui hanno preso parte i più grandi artisti a livello mondiale, da Rita Ora a Miley Cyrus passando per Kendal Jenner e Madonna. Proprio quest’ultima è stata la protagonista di uno scatto che ha immediatamente fatto il giro del mondo.

La foto in questione, condivisa ieri dagli account social del Time, ritrae la Regina del Pop abbracciare la fresca vincitrice di Oscar mettendo così a tacere tutte le voci che da anni le vedevano come rivali.

Il commento di Madonna alla foto con Lady Gaga

Ieri sera Madonna ha condiviso uno scatto simile in cui sorridente abbraccia Lady Gaga aggiungendo una didascalia che ha letteralmente fatto impazzire i fan delle due artiste: “Non scherzate con le ragazze italiane”. Il testo fa riferimento alle origini in comune delle cantanti che vantano proprio sangue italiano.

In meno di dodici ore lo scatto ha ottenuto oltre un milione di like e più di 25.000 commenti in cui gli utenti si sono detti entusiasti per questa unione sperando anche di poterle veder collaborare insieme a breve

Lady Gaga e Madonna: la storia del pop

Fin dagli inizi della carriera, Lady Gaga è stata più volte paragonata a Madonna per la sua importanza nella musica pop. Infatti, entrambe le artiste si sono imposte in età giovanissima nel mercato discografico portando a importanti rivoluzioni grazie anche alla capacità di sorprendere il pubblico con brani da testi ribelli e continue trasformazioni negli outfit.