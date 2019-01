Madonna, a fine 2019 arriva il tour?

L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra e precisamente dal tabloid “The Sun”. Madonna sta preparando il suo nuovo tour mondiale a distanza di tre anni. La serie di concerti arriverà dopo la pubblicazione del suo nuovo album, il quattordicesimo in carriera. I concerti dovrebbero iniziare alla fine del 2019, ma nell’ambiente già si vociferano alcune indiscrezioni su come verrà organizzato lo spettacolo. «Madonna non vede l'ora di suonare le nuove canzoni per il suo pubblico e per la produzione non ha badato a spese. Ci sarà la solita schiera di ballerini, luci e anche qualche fuoco d'artificio”, queste le parole di una fonte anonima interpellata dal tabloid inglese. “A 60 anni lavora incredibilmente e duramente per mantenere il suo corpo nella migliore forma possibile e ha intenzione di mostrarlo in alcuni fantastici abiti. Ci saranno, ovviamente, i suoi classici successi. Madonna adora esibirsi e ama vedere i suoi fan. È estremamente professionale e offre sempre uno spettacolo strabiliante”.

Il nuovo album di Madonna

Madonna ha rivelato a ottobre di lavorare agli ultimi ritocchi del suo nuovo album. Inoltre aveva annunciato anche di occuparsi della sua gamma di prodotti per la pelle MDNA. La regina del Pop aveva dichiarato: «Sto finendo il mio disco, che pubblicherò il prossimo anno. Sì, tra spray e sieri, sto facendo musica. Non posso lasciare il mio lavoro giornaliero». A novembre durante una Instagram Stories, Madonna ha sorpreso e incuriosito i suoi fan con lo scatto di una possibile tracklist del nuovo album. Tra l’altro la Story su Instagram è stata rimossa prima delle 24 ore canoniche di tempo. Tanti fan hanno cercato di dare un senso alle parole scritte con il pennarello. Ecco com’è stata ricostruita l’ipotetica scaletta:

Killers

Extreme Accident

Dark Bullet/Ballet

I Don’t Search ? Find

God Control

Batuka

????

Medellia

Future

I Lie

Crazy

Faz Gustave

Loca

Back That Up

Come Alive what i got

A dicembre altra indiscrezione grazie a Instagram con Madonna impegnata nella fase di mixaggio finale del disco. Secondo la Regina del Pop, tutto dovrà essere al 100% prima del rilascio, e si sta prendendo il tempo necessario per selezionare i brani e rifinirli a dovere. Ci sono molte voci su questo prossimo capitolo discografico di Madonna, con tante fonti che parlano di un disco etnico, e con diverse collaborazioni latine.

Il tour e la possibile partecipazione all’Eurovision 2019

Il tour in programma arriva dopo “Rebel Heart Tour” del 2015. Dal 1985 al 2015 sono tantissimi i tour entrati nella storia della musica e che hanno segnato la carriera di Madonna. A tal proposito la star ha spiegato: «Ho fatto così tanti spettacoli: tour mondiali, stadi, campi sportivi. Mi sento come se dovessi reinventarlo ogni volta». La lavorazione del nuovo album è avvenuta in Portogallo e ha subito le influenze musicali del posto. Il titolo è ancora ignoto, ma alcune indiscrezioni vedrebbero Madonna pronta a negoziare la sua partecipazione all’Eurovision 2019. Il sito israeliano Ynetnews parla di una contrattazione lunga per avere un importo adeguato durante il celebre Festival che si terrà a maggio in Israele. Qualora fosse confermata, questa sarebbe la prima esibizione dal vivo di Madonna nel 2019.