Amanti dei fantasy, a raccolta!

Lo schiaccianoci e i quattro regni sta per arrivare in prima visione su Sky Cinema Uno.

L’appuntamento da non perdere è quello di Lunedì première di lunedì 8 luglio alle ore 21.15.

Lasse Hallström (Chocolat) e Joe Johnston (Jumanji) dirigono a quattro mani un’avventura fantasy con un cast stellare composto da Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman e Mackenzie Foy (Interstellar).

Alla Vigilia di Natale Clara riceve un misterioso scrigno chiuso a chiave.

Gliel’aveva lasciato in dono la madre, lasciandolo a lei in punto di morte.

Cercando la chiave, Clara si ritroverà in un paese magico e con l'aiuto dello Schiaccianoci Phillip combatterà per riportare l'armonia tra i regni che lo compongono.

Il film è l’adattamento cinematografico del racconto tedesco omonimo di E.T.A. Hoffmann e del balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij da esso tratto.

Una storia intramontabile, perfetta per grandi e piccini e capace di incantare chiunque.

Lunedì 8 luglio alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno Lo schiaccianoci e i quattro regni vi farà sognare a occhi aperti.