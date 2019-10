La magia di Malefica è finalmente tornata nelle sale italiane. Oggi, giovedì 17 ottobre ,“Maleficent: Signora del male” fa il suo atteso debutto nel Bel paese per riportare uno dei personaggi cinematografici più celebri degli ultimi anni sul grande schermo.

Angelina Jolie: grande attesa per la pellicola

Angelina Jolie, classe 1975, torna a rivestire i panni dell’iconica strega che nel nuovo capitolo dovrà affrontare sfide inaspettate. L’attrice americana sarà affiancata da due grandi artiste: la prima è la diva Michelle Pfeiffer, la seconda l’astro nascente della settima arte Elle Fanning.

Pochi giorni fa la protagonista di “Mr. & Mrs. Smith” (qui potete trovare tutte le foto più belle di Angelina Jolie) ha incantato la Città Eterna presenziando all’anteprima europea della pellicola diretta dal regista norvegese Joachim Rønning, firma anche del film “Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar”, campione di incassi al box office del 2017 con oltre 790.000.000 di dollari.

Angelina Jolie: “Un mondo di cui Malefica non si fida più”

In attesa di scoprire cosa ci riserverà “Maleficent: Signora del male”, vediamo insieme cosa hanno rivelato Angelina Jolie ed Elle Fanning sui loro personaggi.

Angelina Jolie ha raccontato alcune sfumature di Malefica, queste le sue parole:“All’inizio Malefica era una creatura molto libera e fiduciosa ma poi è stata tradita da qualcuno che amava, un essere umano e ora quella cosa che l’ha ferita così tanto minaccia di portarle via questa figlia che ama così tanto per portare questa ragazza in un mondo di cui Malefica non si fida più. Quindi pensa che Aurora non sia al sicuro”.

Elle Fanning: “Siamo ingabbiate in stereotipi”

Successivamente la giovane attrice, classe 1998, si è pronunciata sul personaggio di Aurora parlando di come la gentilezza non sia sempre segno di debolezza: “La sua gentilezza è la sua forza. Spesso noi donne siamo ingabbiate in stereotipi che se sei vulnerabile o dolce, allora vuol dire che sei debole, ma non è giusto. Aurora vuole sposarsi e avere figli ed essere madre. È romantica e le piace il rosa ma questo non significa che sia meno forte degli altri. Sono felice di far parte di un film con tre donne molte forti ma molto diverse tra loro”.