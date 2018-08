Angelina Jolie in Lara Croft Tomb Raider (in onda su Sky Cinema Stars)

Tutti pazzi per Angelina Jolie

Angelina Jolie è bellissima. È ammirata in tutto il mondo per il suo impegno umanitario. Ma non è solo per queste cose che è riuscita a diventare una delle dive più amate di Hollywood. Il suo vero segreto, infatti, è il talento: lo dimostra l’elenco (in ordine cronologico) dei migliori film di Angelina Jolie, tra i quali figurano anche due pellicole eccezionali come Il collezionista di ossa e Beyond Borders, che andranno in onda su Sky Cinema Stars, il canale dedicato ai grandi del cinema.

I migliori film di Angelina Jolie

Hackers

Il primo ruolo mainstream della giovane Angelina Jolie dopo i suoi esordi come modella e come attrice in videoclip musicali (tra i quali anche Alta marea del “nostro” Antonello Venditti). Oggi la storia di un gruppo di hacker che riescono a smascherare una colossale truffa sembrerà decisamente datata, ma Hackers contribuì a lanciare la carriera della nostra eroina e a farla diventare una star. Sul set del film Angelina conobbe il suo futuro marito Jonny Lee Miller, che di lì a poco avrebbe interpretato Sick Boy nel cult Trainspotting.

Anno: 1995

Genere: Fantascienza

Regia: Iain Softley

Cast: Angelina Jolie, Jonny Lee Miller, Jesse Bradford, Alberta Watson, Laurence Mason, Matthew Lillard

Il collezionista di ossa

Adattamento cinematografico di un popolare romanzo di Jeffrey Deaver, Il collezionista di ossa mette insieme due fuoriclasse come Angelina Jolie e Denzel Washington. Quest’ultimo è Lincoln Rhyme, un criminologo rimasto tetraplegico in seguito a un incidente, che viene però chiamato da un vecchio conoscente a indagare sullo spinoso caso di un serial killer. Per riuscire a risolvere la vicenda, dovrà guidare il brillante agente di polizia Amelia Donaghy, inizialmente riluttante a lavorare in team con Rhyme, ma via via sempre più coinvolta nell’indagine.

Anno: 1999

Genere: Thriller

Regia: Phillip Noyce

Cast: Angelina Jolie, Denzel Washington, Michael Rooker, Queen Latifah, Luis Guzman

Ragazze interrotte

Oltre che uno dei migliori film di Angelina Jolie, forse anche la prova più convincente della sua intera carriera: non a caso con Ragazze interrotte si è aggiudicata nel 2000 il premio Oscar per la Migliore attrice non protagonista. Con lei sul set una Winona Ryder ancora sulla cresta dell’onda, qui nei panni di una fragile ragazza che viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico femminile. A prendersi inizialmente cura di lei è la sociopatica Lisa, interpretata proprio da Angelina.

Anno: 1999

Genere: Drammatico

Regia: James Mangold

Cast: Angelina Jolie, Winona Ryder, Clea DuVall, Jared Leto, Brittany Murphy, Elisabeth Moss, Vanessa Redgrave, Whoopi Goldberg

Lara Croft: Tomb Raider

Uno dei film più pop di Angelina Jolie, ma anche uno dei primi adattamenti cinematografici di un videogioco – quel Tomb Raider la cui popolarità continua fino a oggi - a non fare un buco nell’acqua. Merito anche dell’attrice protagonista, che riesce a calarsi nei panni di un personaggio forte e sicuro di sé, vera risposta al femminile a Indiana Jones e soci. Calandosi nei panni dell’esploratrice Lara Croft Angelina ha anche l’opportunità di riconciliarsi (almeno temporaneamente) con il padre attore e regista Jon Voight, che in Tomb Raider interpreta proprio il papà dell’eroina.

Anno: 2001

Genere: Avventura

Regia: Simon West

Cast: Angelina Jolie, John Voight, Noah Taylor, Iain Glen, Daniel Craig

Beyond Borders – Amore senza confini

Film emblematico della passione di Angelina Jolie per le storie di impegno sociale, Beyond Borders racconta l’amore che nel corso degli anni porta l’americana Sarah Jordan a seguire in giro per il mondo il medico inglese Nick Callahan (interpretato da Clive Owen), costantemente impegnato in missioni a carattere umanitario. Tra Etiopia, Cambogia e Cecenia, un drammone in grado di commuovere anche i più insensibili.

Anno: 2003

Genere: Drammatico

Regia: Martin Campbell

Cast: Angelina Jolie, Clive Owen, Linus Roache, Noah Emmerich, Teri Polo

Mr. & Mrs. Smith

Il signore e la signora Smith sono sposati da anni e conducono un’esistenza del tutto normale. Almeno all’apparenza. Entrambi, infatti, sono tra i migliori killer a pagamento in circolazione... solo che nessuno dei due è a conoscenza del segreto del coniuge. I veri problemi subentrano quando vengono incaricati di eliminarsi a vicenda. Non solo uno dei migliori film di Angelina Jolie, ma anche il fatidico set su cui ha conosciuto il suo ormai ex marito Brad Pitt.

Anno: 2005

Genere: Azione / Commedia

Regia: Doug Liman

Cast: Angelina Jolie, Brad Pitt, Adam Brody, Vince Vaughn, Chris Weitz, Kerry Washington

A Mighty Heart - Un cuore grande

Michael Winterbottom racconta la storia (drammaticamente) vera di Daniel Pearl, giornalista del Wall Street Journal di stanza a Karachi, in Pakistan, che con la scusa di un'intervista viene attirato in trappola e rapito da un gruppo di integralisti musulmani. All'epoca, la moglie Mariane Pearl, interpretata da Angelina Jolie e in seguito autrice di un libro sulla vicenda, era incinta di sei mesi.



Anno: 2007

Genere: drammatico

Regia: Michael Winterbottom

Cast: Angelina Jolie, Dan Futterman, Will Patton, Archie Panjabi



La leggenda di Beowulf

Robert Zemeckis racconta il celebre poema epico Beowulf (anche se in realtà si ispira più che altro al fumetto da esso tratto di Neil Gaiman e Roger Avary), avvalendosi interamente della tecnica del motion capture, in grande anticipo sui tempi per gli anni in cui è stato girato il film. Ad Angelina Jolie spetta il ruolo della temibile Madre di Grendel, uno degli antagonisti principali della pellicola.



Anno: 2007

Genere: animazione/fantastico

Regia: Robert Zemeckis



Cast: Ray Winstone, Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Robin Wright, Brendan Gleeson, John Malkovich

Wanted - Scegli il tuo destino

Tra i migliori film di Angelina Jolie va inclusa anche questa pellicola puramente action diretta dal kazako Timur Bekmambetov. Wesley (James McAvoy) è un ragazzo insoddisfatto del proprio lavoro e tradito dalla propria fidanzata, privo di grandi prospettive per la vita. Un giorno lo raggiunge una sconosciuta di nome Fox (Angelina Jolie), che gli spiega che suo padre fosse un killer e che l'uomo che lo ha ucciso ora sta cercando proprio lui. Da quel momento, la vita del giovane non sarà più la stessa.



Anno: 2008

Genere: azione

Regia: Timur Bekmambetov

Cast: James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan Freeman, Terence Stamp, Common



Changeling

Clint Eastwood dirige una meravigliosa Angelina Jolie, per raccontare la drammatica storia di una madre a cui scompare il figlio di nove anni. Tempo dopo la polizia ritrova il bambino e lo riporta alla donna, la quale è però convinta che ci sia stato uno scambio. Una vicenda da incubo, tratta peraltro da un caso di cronaca degli anni ’20. Nomination agli Oscar per Angelina come Miglior attrice protagonista.

Anno: 2008

Genere: Drammatico

Regia: Clint Eastwood

Cast: Angelina Jolie, John Malkovich, Riki Lindhome, Amy Ryan, Michael Kelley, Jeffrey Donovan

Salt

Dopo Il collezionista di ossa, Phillip Noyce torna a dirigere Angelina Jolie in questa pellicola incentrata sull’agente CIA Evelyn Salt. Sospettata di essere una spia russa, si ritroverà al centro di una vicenda fatta di intrighi e doppi giochi. Un thriller di quelli veri, che riescono a tenere alta la suspense dall’inizio alla fine anche grazie alla formidabile attrice protagonista.

Anno: 2010

Genere: Azione

Regia: Phillip Noyce

Cast: Angelina Jolie, Chiwetel Ejiofor, Liev Schrieber, August Diehl, Corey Stohl, Daniel Olbrychski

Maleficent

Proprio quando Angelina Jolie, anche per via delle sue vicissitudini personali, sembrava mancare sul set da troppo tempo, ecco che arriva Mamma Disney a renderla di nuovo protagonista con Maleficent, il film che “rilegge” la fiaba della Bella Addormentata, concentrando le sue attenzioni sul villain della situazione, ovvero la strega Malefica. Un interessante ribaltamento di prospettiva che si adatta a questi anni di “cattivi al potere” (almeno al cinema e in tv), con la giovane Elle Fanning nei panni di Aurora.

Anno: 2014

Genere: Fantastico

Regia: Robert Stomberg

Cast: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Lesley Melville, Juno Temple, Sam Riley, Lesley Manville

By the Sea

Angelina Jolie produce, scrive, dirige e pure interpreta. E per non farsi mancare niente, si fa affiancare sul set dal marito (almeno all'epoca) Brad Pitt. A metà degli anni ’70, un'ex ballerina depressa e uno scrittore in crisi si trasferiscono dall’America in una tranquilla cittadina di mare francese. Lì cercheranno di ricostruire il loro rapporto claudicante, ma l’attrazione di lei nei confronti del vicino di casa rischia di complicare le cose.

Anno: 2015

Genere: Drammatico

Regia: Angelina Jolie

Cast: Angelina Jolie, Brad Pitt, Melanie Laurent, Melvil Pupaud, Niels Arestrup