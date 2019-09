Angelina Jolie: il video della trasformazione in Malefica

In attesa di vedere la bellissima Angelina Jolie a Roma per l'anteprima europea di " Maleficent - Signora del Male ", il profilo Instagram della Disney ha pubblicato il video della trasformaizone dell'attrice in Malefica.

Ieri pomeriggio la conferma della presenza di Angeina Jolie a Roma ha fatto il giro del mondo. La bellissima attrice, classe 1975, presenzierà l’antepriama europea di “Maleficent - Signora del Male”, in programma il 7 ottobre 2019 all’interno di “Alice nella città”.

Il pubblico italiano dovrà invece attendere qualche giorno in più per poter vedere una delle pellicole più attese dell’anno, infatti la distribuzione nelle sale cinematografiche del Bel paese è prevista per il 17 ottobre.

Angelina Jolie: il video della preparazione

Poche ore fa l’account Instagram ufficiale della Disney ha pubblicato un video che ha subito fatto il giro del web. Il filmato vede protagonista Angelina Jolie (qui potete trovare tutte le foto più belle della diva di Hollywood) alle prese con trucco e parrucco per rivestire i panni della potente Malefica. Nei quarantatré secondi vediamo l’attrice sottoposta a numerose operazioni per poter incarnare il volto della terribile protagonista del film: da un’acconciatura per raccogliere i capelli alla costruzione degli iconici zigomi sporgenti.

Il video ha subito ottenuto un grandissimo successo arrivando a ottenere oltre un milione e mezzo di visualizzazioni, più di 520.000 like e oltre 4.000 commenti. L’attesa per l’uscita del film è ormai alle stelle.

Maleficent: un successo enorme al botteghino

“Maleficent - Signora del Male” avrà l’arduo compito di soddisfare le altissime aspettative del pubblico, completamente innamorato del primo titolo. “Maleficent” si rivelò infatti un grande successo sbancando il botteghino con oltre 750.000.000 di dollari e diventando il quarto film dell’anno per incasso.

Parallelamente la pellicola con protagonista l’ex anima gemella di Brad Pitt (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi del protagonista di “Once Upon A Time In Hollywood”) ha ottenuto anche importanti riconoscimenti da parte della critica, tra i quali una candidatura nella categoria “Migliori Costumi” all’ottantasettesima edizione degli Academy Awards.