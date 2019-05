Maleficent: Mistress of Evil, il trailer con Angelina Jolie

Più di mezzo milione di visualizzazioni su YouTube in meno di dodici ore, il trailer di "Maleficent: Mistress of Evil" ha subito raccolto grandi consensi. Protagonista assoluta Angelina Jolie .

La villain più magnetica, seducente e controversa degli ultimi anni sta per tornare al cinema. Poche ore fa Walt Disney ha pubblicato il trailer ufficiale di “Maleficent: Mistress of Evil” che farà il suo debutto nelle sale in autunno, la risposta da parte dei fan non si è fatta attendere.

Maleficent: il successo straordinario del primo film

Nei mesi scorsi Michelle Pfeiffer ha solleticato la curiosità del pubblico postando uno scatto dal set della produzione e rivelando alcuni dettagli sul suo personaggio, ma fino ad oggi non si avevano ancora molte informazioni o immagini di come sarebbe potuta essere la nuova pellicola.

Angelina Jolie tornerà a vestire i panni dell’antagonista che nel precedente film ha ammaliato milioni di persone conquistando il botteghino a livello mondiale. Infatti “Maleficent”, distribuito nel 2014 e diretto da Robert Stromberg, incassò globalmente oltre 750 milioni di dollari a fronte di un budget di produzione di circa 200 milioni di dollari.

Il film divenne il quarto titolo di maggior successo dell’anno a livello mondiale dietro soltanto a “Guardiani della Galassia”, “Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate” e “Transformers 4 - L'era dell'estinzione”, inoltre la pellicola si rivelò uno dei più grandi successi di sempre dell’attrice americana (qui puoi trovare tutte le foto più belle di Angelina Jolie).

Maleficent: Mistress of Evil, il trailer

A distanza di cinque anni “Maleficent: Mistress of Evil”, questo il titolo della versione americana, si prepara a mettere a ferro e fuoco gli incassi di tutto il mondo. La pellicola farà il suo debutto in autunno, più precisamente il 18 ottobre 2019. Il filmato, dalla durata di circa un minuto e mezzo, mostra alcuni nuovi sviluppi della pellicola la cui protagonista assoluta sarà indubbiamente Angelina Jolie, regina incontrastata anche del trailer. Al momento il video ha superato 630.000 visualizzazioni in meno di dodici ore mostrando il grande interesse da parte del pubblico verso questo nuovo lavoro, centinaia i commenti entusiasti.

Maleficent: Mistress of Evil, la trama

Sotto al trailer pubblicato su YouTube è possibile leggere anche la prima trama ufficiale diramata in cui vengono rivelati alcuni dettagli su ciò che vedremo al cinema: “Maleficent: Mistress of Evil è un’avventura fantasy che si svolge alcuni anni dopo Maleficent in cui il pubblico ha potuto conoscere gli eventi che hanno indurito il cuore del cattivo più noto della Disney e che l’hanno spinta a maledire la piccola principessa Aurora. Il film continua a esplorare la complessa relazione tra la fata con le corna e la futura regina che si ritroveranno a formare nuove alleanze e ad affrontare nuovi avversari nella loro battaglia per proteggere le brughiere e le creature magiche che vivono all’interno”.