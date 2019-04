Ritorno di Angelina Jolie con Brad Pitt? Lei vorrebbe ma ecco cosa ne pensa lui

Una notizia clamorosa che riguarda Angelina Jolie e Brad Pitt, la coppia che per anni ha fatto sognare milioni di persone in tutto il mondo. Ci sarà il tanto atteso riavvicinamento?

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno formato una delle coppie più ammirate, seguite e amate di sempre del mondo dorato di Hollywood. I due attori hanno fatto sognare milioni di persone che da anni volevano un loro flirt vista la bellezza praticamente perfetta dei due artisti.

Angelina e Brad: l'amore

Nel 2005 Angelina e Brad si conoscono sul set di “Mr & Mrs Smith” e la scintilla tra i due protagonisti del film esplode anche nella vita reale; i media di tutto il mondo non possono far altro che seguire ogni spostamento per raccontare la fiaba d'amore.

Nel gennaio del 2006 arriva l’ annuncio del primo lieto evento, nel frattempo un giudice approva legalmente la richiesta dell’attore di adottre Chivan Maddox e Zahara Marley, figli di Angelina. A maggio nasce Shiloh, l’anno successivo avviene l’adozione di Pax Thien e nel luglio del 2008 la nascita dei gemelli Knox e Vivienne.

Angelina e Brad: la rottura

Il fidanzamento ufficiale della coppia avviene nel 2012, due anni dopo le tanto attese nozze che vengono celebrate in Francia. Tuttavia non tutte le favole hanno il lieto fine e nel settembre del 2016 Angelina presenta istanza di divorzio: l’amore tra lei e l’attore di "Fight Club" è giunto al capolinea (qui per vedere tutte le foto più belle del divo di Hollywood).

Angelina e Brad: di nuovo insieme?

Pochi minuti fa il magazine The Sun ha lanciato una clamorosa indiscrezione che vedrebbe un riavvicinamento tra i due, o almeno in parte. Il sito riporta le citazioni di una fonte vicina alla coppia che sosterrebbe il desiderio di Angelina di ritornare con Brad che però sarebbe soltanto intenzionato a mantenere dei buoni rapporti in virtù dell’amore per i loro figli, queste le parole pubblicate dal sito: “Angelina ha fatto capire chiaramente a Brad che vorrebbe tornare insieme. Lei vorrebbe di nuovo poter ricostruire la famiglia e non sembra in grado di andare avanti. Ecco perché lei sta rendendo la situazione complicata per Brad per quanto riguarda ogni dettaglio del divorzio”.

Stando quindi a quanto riportato dal The Sun, l’attrice vorrebbe poter ricostruire la famiglia ma Brad sembrerebbe deciso a proseguire per la sua strada.