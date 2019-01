Sono tante le storie d’amore naufragate nel mondo incantato di Hollywood e che hanno fatto sognare milioni di persone che ancora oggi sperano in un clamoroso ritorno di fiamma ma forse la relazione più discussa e che ha appassionato maggiormente è stata proprio quella tra Brad Pitt e Angelina Jolie.

Ma qual è il nuovo capitolo di questa saga infinita? Secondo alcune fonti vicine alla famiglia Pitt, come rilasciato in un’intervista a Radar Online, la madre dell’attore sarebbe davvero furiosa contro Angelina, rea di aver manipolato suo figlio e avergli rovinato la vita.

La fonte anonima racconta quale sarebbe il pensiero della madre di Brad: “Jane è una persona difficile, non perdonerà Angelina per aver messo in mezzo la famiglia nel divorzio. Pensa che suo figlio sia stato trattato male, sia stato manipolato e che lei non lo lasci andare. Brad ha implorato più volte sua madre di non prendere il primo aereo per andare ad affrontare Angelina, ma lei vorrebbe guardarla negli occhi e dirle cosa pensa di lei. La biasima per aver rovinato la vita di suo figlio e attende risposte”.

La storia d’amore di Brad Pitt e Angelina Jolie

È il 2005, Angelina Jolie e Brad Pitt sono sul set di Mr. & Mrs. Smith, il film racconta le avventure di una coppia di killer che dopo anni di matrimonio si ritrovano ad affrontare una crisi, tuttavia il lieto fine è dietro l’angolo e l’amore del film sfocia poi nella vita reale. Brad e Angelina sono la coppia più ammirata di Hollywood: i due attori più affascinanti finalmente insieme, questa è la storia d’amore che tutti attendevano. Gli anni passano e la coppia si consolida, lui prende in adozione i due figli della Jolie, a seguire arriva la prima gravidanza che dà alla luce Shiloh, segue l’adozione di Pax e nel 2008 il parto gemellare di Knox e Vivienne. Nel 2014 arriva il tanto atteso matrimonio che però dura soltanto due anni, infatti nel settembre 2016 Angelina presenta l’istanza di divorzio; tuttavia, dopo quasi due anni e mezzo dalla fine della loro relazione, i due attori sono ancora al centro del gossip per una storia che probabilmente rimarrà per sempre nel cuore del pubblico.

Le storie d’amore di Hollywood finite male

Non solo Brad Pitt e Angelina Jolie, sono tante le coppie d’oro del cinema che dopo un periodo insieme sono andate incontro alla rottura, una di queste è quella formata da Tom Cruise e Katie Holmes, nata nel 2005 e allontanatasi nel 2012, ora l’attrice è ufficialmente fidanzata con Jamie Foxx; troviamo poi la coppia composta da Jennifer Garner e Ben Affleck, innamoratisi nel 2004 e convolati a nozze dopo un anno fino alla rottura del 2015 anche se i due sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti per l’amore dei tre figli.

Passiamo poi ad Antonio Banderas e Melanie Griffith che nel 2015, dopo ben diciannove anni di matrimonio, decisero che le loro strade si sarebbero divise, oppure a Penelope Cruz e Matthew McConaughey che fecero battere il cuore a milioni di persone anche se purtroppo la storia naufragò dopo appena un anno.