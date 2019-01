Michelle Pfeiffer debutta su Instagram con Catwoman

Uno scatto risalente al 1992 ha mandato in visibilio i fan dell'attrice che ha debuttato su Intagram in grande stile ottenendo anche migliaia di commenti.

Debutto in grande stile per Michelle Pfeiffer che con il suo primo post su Instagram ha letteralmente fatto impazzire il pubblico e tutti i suoi fan. L’attrice, classe 1958, tra le più belle e apprezzate di Hollywood, nel corso della sua carriera ha inanellato un successo dietro l’altro conquistando l’affetto delle persone e ottenendo apprezzamenti da parte della critica che ha sempre lodato il suo indiscusso talento.

Dopo essere stata una delle poche attrici a mancare all’appello sulla piattaforma social, Michelle ha deciso di unirsi alla community e lo ha fatto in grande stile, ovvero pubblicando un video che nel giro di sole 24 ore ha ottenuto oltre 30.000 like e ha superato le 110.000 visualizzazioni, ma di cosa stiamo parlando? Di un breve filmato, tratto da Batman Returns del 1992 e diretto da Tim Burton, in cui l’attrice, nei panni di Catwoman balza davanti a Batman e Pinguino, rispettivamente interpretati da Michael Keaton e Danny De Vito, esordendo con un indimenticato e indimenticabile “miao”.

La star di Hollywood non ha avuto dubbi sul copy del post e così è andata decisa con quella frase che sembrava assolutamente perfetta per salutare il pubblico, ovvero “Miao Instagram”. Gli utenti hanno immediatamente commentato il video sottolineando l’iconicità e l’indimenticata interpretazione di Catwoman, infatti dopo oltre 25 anni Michelle è rimasta per tutti la vera e unica donna gatto.

In pochissimo tempo l’attrice ha subito ottenuto numerosi follower, al momento ne conta oltre 42.000 e il numero è sicuramente destinato a crescere molto rapidamente; inoltre, per il suo profilo, l’attrice ha deciso di scrivere vicino al nome una frase tratta da Anthem di Leonard Cohen che recita: “Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That’s how the light gets in”.

Una carriera sempre al massimo

La carriera di Michelle Pfeiffer è sempre stata segnata da successi, la grande notorietà arriva nel 1982 quando a soli 24 anni interpreta Elvira Hancock all’interno di Scarface, il resto poi è storia.

Nel 1989 viene candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo ruolo ne Le relazioni pericolose, l’anno successivo invece concorre per la statuetta come miglior attrice protagonista ne I favolosi Baker e così ancora due anni dopo per Due sconosciuti, un destino.

Fa incetta di nomination anche ai Golden Globe ricevendo ben sette candidature e portandosi a casa la vittoria nel 1990 con I favolosi Baker.

Quando la rivedremo al cinema?

L’attrice a breve tornerà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo e lo farà con due pellicole davvero molto attese, la prima è Avengers: Endgame in cui interpreterà Janet van Dyne, ovvero Wasp, la successiva sarà Maleficent II, al fianco di Angelina Jolie, in cui vestirà i panni della Regina Ingrith per uno dei sequel più attesi del 2020 dopo il successo record del primo film che incassò oltre 750 milioni di dollari.