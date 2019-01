Maleficent 2, Regina Ingrith: Michelle Pfeiffer mostra la foto del suo personaggio

Il 16 gennaio Michelle Pfeiffer ha fatto il suo debutto su Instagram riscuotendo subito grande clamore mediatico grazie al suo primo post. Infatti, l’attrice ha deciso di salutare i suoi fan con un video iconico tratto da Batman - Il ritorno del 1992 in cui riveste i panni dell’indimenticabile Cat Woman che dopo un susseguirsi di acrobazie si ritrova davanti a Batman e Pinguino. Il video ha subito fatto infiammare il pubblico e ad oggi conta oltre 350.000 visualizzazioni. L’eco mediatica è stata fortissima e l’attrice può già vantare oltre 80.000 follower

La foto della Regina Ingrith

Nelle scorse ore Michelle Pfeiffer ha sorpreso nuovamente i fan postando uno scatto che ha rivelato alcuni dettagli riguardanti una delle pellicole più attese al cinema, ovvero Maleficent 2. Nel sequel del film del 2014, l’attrice americana indossa i panni della Regina Ingrith affiancando le altre due protagoniste del film: Angelina Jolie nei panni di Malefica ed Elle Fanning nel ruolo di Aurora.

La foto postata è stata accompagnata soltanto da una brevissima scritta: “Una piccola anticipazione della Regina Ingrith #Maleficent2”. Immediata la reazione da parte del pubblico che ha subito iniziato a diffondere lo scatto che al momento conta oltre 25.000 like e più di 700 commenti. Nello scatto in questione, si può vedere soltanto metà del viso di Michelle che guarda l’obiettivo con il suo celebre e ammaliante sguardo; inoltre, si intravede una piccolissima parte dell’acconciatura dell'attrice che dovrebbe aver raccolto i capelli in una pettinatura regale, un orecchino, o semplicemente un abbellimento fatto di fili di perle, le cade fin sotto il volto. Per quanto riguarda il vestito non è possibile vedere molto, si intravede soltanto un piccolo pezzetto di stoffa di colore grigio che sembrerebbe diventare poi argentato sulla spalla.

Al momento non ci sono altre importanti rivelazioni riguardanti la pellicola, la maggior parte delle riprese dovrebbe essere avvenuta nel corso del 2018, quindi probabilmente ora si è al lavoro sulla post-produzione. L’uscita nelle sale americane è prevista per il 29 maggio 2020.

Maleficent: il quarto film per incasso del 2014

Il primo film del 2014 ha ottenuto al botteghino un successo stratosferico incassando più di 240 milioni di dollari in America e oltre 510 milioni nel resto del mondo terminando la sua corsa con un incasso di oltre 755 milioni di dollari che lo hanno reso il quarto film di maggior successo dell’anno. Apprezzamenti anche da parte della critica vista la sua nomination agli Oscar del 2015 per i migliori costumi grazie al lavoro della costumista polacca Anna B. Sheppard, nominata agli Academy Awards anche nel 1994 per Schindler's List e nel 2003 per Il pianista.