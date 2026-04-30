Il procedimento giudiziario che coinvolge Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori Rob e Michele Reiner, subirà un significativo rinvio. Il percorso processuale riprenderà in autunno, mentre accusa e difesa continuano a esaminare una mole imponente di materiale investigativo, ancora in fase di raccolta e analisi

Il procedimento giudiziario che coinvolge Nick Reiner, accusato dell’omicidio dei genitori, subirà dunque un significativo rinvio. Un giudice statale ha infatti disposto che il percorso processuale riprenderà in autunno, mentre accusa e difesa continuano a esaminare una mole imponente di materiale investigativo, ancora in fase di raccolta e analisi. La vicenda, che ha sconvolto profondamente l’opinione pubblica, resta al centro dell’attenzione per la gravità delle accuse e per il profilo altamente noto della famiglia coinvolta.

Il caso Nick Reiner è stato rinviato all’autunno 2026, mentre prosegue la raccolta delle prove e sono attesi ulteriori elementi sulle autopsie di Rob e Michele Reiner.

Rob e Michele Reiner erano stati trovati senza vita il 14 dicembre scorso nella loro abitazione di Brentwood. I risultati preliminari del medico legale erano stati diffusi alla fine dello scorso anno, salvo poi essere improvvisamente secretati il 29 dicembre su richiesta del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Le autorità avevano allora precisato che, pur essendo già note pubblicamente le cause del decesso, il provvedimento era stato richiesto “soltanto per garantire che i detective della divisione Rapine-Omicidi venissero a conoscenza di informazioni importanti relative alle loro morti prima dei media e del pubblico.”

Nel corso dell’udienza tenutasi mercoledì 29 aprile 2026 presso la Corte Superiore di Los Angeles, l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha confermato che il fascicolo probatorio comprende oltre due terabyte di dati ancora da esaminare. Tra i documenti mancanti figurano anche i rapporti autoptici completi relativi a Rob Reiner, regista di film come Codice d'onore (A Few Good Me)n di 78 anni, e a Michele Reiner, fotografa di 68 anni.

Comparso in tribunale già alla fine di febbraio presso il Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center di downtown Los Angeles, Nick Reiner aveva dichiarato la propria non colpevolezza. Durante la breve udienza più recente, il suo intervento è stato estremamente limitato: tra le poche parole pronunciate, un “ehm, sì” rivolto al giudice Sam Ohta in merito alla rinuncia a una futura data preliminare.

Secondo fonti vicine alla famiglia, i parenti di Nick Reiner, in particolare il fratello maggiore Jake e le sorelle Romy e Tracy — quest’ultima figlia adottiva del primo matrimonio di Rob Reiner con Penny Marshall — sarebbero contrari alla pena capitale.

Il procuratore distrettuale Nathan Hochman, pur avendo formalizzato le accuse lo scorso anno, non ha ancora chiarito se richiederà l’esecuzione capitale. La designazione di “circostanze speciali” lo consentirebbe, ma Hochman ha più volte ribadito che consulterà i familiari prima di assumere una decisione definitiva sull’eventuale ricorso alla rara applicazione della pena di morte in California.

Negli anni precedenti, Nick Reiner aveva affrontato importanti problematiche legate alla dipendenza e alla salute mentale, al punto da essere sottoposto a tutela legale approvata da un tribunale tra il 2020 e il 2021.

L’arresto era avvenuto poche ore dopo il ritrovamento dei corpi mutilati di Rob e Michele Reiner da parte di Remy Reiner nella residenza familiare di West Los Angeles. Prima della tragedia, Nick Reiner viveva da tempo nella dependance della proprietà dei genitori.

Un’udienza segnata dall’assenza di discovery completa

L’udienza preliminare prevista per la mattinata avrebbe dovuto iniziare intorno alle 8:30, ora del Pacifico, ma ha subito ritardi significativi. Quando il procedimento è finalmente iniziato, l’attenzione si è concentrata soprattutto sul problema della discovery incompleta, ovvero sulla mancata disponibilità di tutto il materiale probatorio necessario. Si trattava dunque di un’udienza in cui non era ancora disponibile tutta la documentazione probatoria prevista dalla fase di discovery, cioè la fase del procedimento penale in cui accusa e difesa devono scambiarsi e rendere accessibili tutte le prove raccolte (documenti, dati, testimonianze, materiali investigativi).

In altre parole, il giudice ha dovuto trattare il caso senza che il fascicolo fosse completo, perché una parte delle prove non era ancora stata fornita o resa consultabile alle parti.

Questo elemento ha determinato un cambio sostanziale rispetto alle aspettative iniziali, contribuendo alla decisione di posticipare ulteriormente il procedimento.