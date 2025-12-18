Rob Reiner, il figlio Nick per la prima volta in tribunale dopo accusa omicidio genitoriSpettacolo
Secondo l’accusa, l'uomo avrebbe commesso il duplice omicidio del padre, il regista Rob Reiner, e della madre Michele Singer con l’uso di un coltello. Non si è dichiarato colpevole e ha accettato il rinvio dell’udienza preliminare, ora prevista il 7 gennaio. Se condannato, potrebbe rischiare anche l’ergastolo senza condizionale o la pena di morte
Mercoledì 17 dicembre Nick Reiner, 32 anni, ha fatto una breve apparizione in tribunale con l’accusa di aver ucciso i genitori, il regista Rob Reiner, 78 anni, (autore di film come Stand By Me – Ricordo di un’estate e Harry ti presento Sally...) e la moglie Michele Singer, 70 anni. Secondo l’accusa, Nick avrebbe commesso il duplice omicidio con l’uso di un coltello. In aula era ammanettato e indossava un giubbotto antisuicidio blu. Non si è dichiarato colpevole e ha accettato il rinvio dell’udienza preliminare, ora prevista il 7 gennaio. Se condannato, potrebbe rischiare anche l’ergastolo senza condizionale o la pena di morte. Fuori dal tribunale, l’avvocato dell’uomo, Alan Jackson, ha rilasciato ai giornalisti una breve dichiarazione e ha chiesto pazienza per l’evoluzione del caso. Non ha invece risposto alle domande sulle condizioni mentali di Nick.
GLI ALTRI FIGLI: "I NOSTRI GENITORI ERANO I NOSTRI MIGLIORI AMICI"
Il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti domenica 14 dicembre nella loro villa di Brentwood, a Los Angeles. La sera stessa, la polizia ha arrestato Nick Reiner, ora in custodia senza cauzione. Inizialmente avrebbe dovuto comparire in tribunale martedì 16 dicembre, ma non è stato fatto uscire dal carcere per motivi di salute. Nello stesso giorno, Nathan Hochman, il procuratore distrettuale di Los Angeles, ha annunciato in conferenza stampa le accuse, che includono la “circostanza speciale” di omicidio plurimo, fatto che renderebbe applicabile la pena di morte. Mercoledì 17 dicembre, Jake e Romy Reiner, gli altri figli della coppia, hanno ringraziato le persone che hanno mostrato loro sostegno."Le parole non possono nemmeno lontanamente descrivere l'inimmaginabile dolore che stiamo provando ogni momento della giornata", hanno dichiarato. “La perdita orribile e devastante dei nostri genitori, Rob e Michele Reiner, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare. Non erano solo i nostri genitori; erano i nostri migliori amici. Siamo grati per l'ondata di condoglianze, gentilezza e sostegno che abbiamo ricevuto non solo da familiari e amici, ma da persone di ogni estrazione sociale. Ora chiediamo rispetto e riservatezza, che le speculazioni siano temperate da compassione e umanità, e che i nostri genitori siano ricordati per le vite incredibili che hanno vissuto e per l'amore che hanno donato”.
Approfondimento
Omicidio di Rob Reiner e della moglie, incriminato il figlio
LE DIFFICOLTÀ DI NICK
All’età di 22 anni, Nick Reiner era entrato e uscito dalla riabilitazione più di 18 volte. Come ha dichiarato in esclusiva una fonte a People, i suoi genitori, Rob Reiner e Michele Singer, si sarebbero “sentiti enormemente in colpa per così tanto tempo” perché non sarebbero “riusciti ad aiutare Nick a rimettere insieme la sua vita”. Nel 2015 Nick aveva co-scritto il film Essere Charlie, diretto dal padre e ispirato alla propria esperienza di dipendenza. Durante la promozione della pellicola, Nick aveva raccontato i suoi “anni bui” e Rob aveva ammesso di essersi sentito “disperato” nel tentativo di aiutare il figlio a superare i suoi momenti difficili. “Non avevo identità, né passioni”, aveva dichiarato Nick. “E credo che il motivo per cui non avevo identità fosse perché ho un padre e un nonno famosi, e la fama in un certo senso definisce chi sei. Quindi volevo dare un tocco di originalità alla mia identità con un personaggio più ribelle, arrabbiato e tossicodipendente". Un’altra fonte vicina alla famiglia ha recentemente dichiarato alla rivista statunitense che i Reiner "erano una famiglia molto unita" che "faceva tutto insieme". Eppure, "non sono mai riusciti a raggiungere la stabilità con Nick. Hanno provato di tutto: dargli spazio, tenerlo vicino, ma le sue difficoltà sono così profonde". Ha aggiunto: "È semplicemente il peggior incubo di un genitore. Erano persone così adorabili e hanno cercato in ogni modo di aiutare il loro figlio".
Approfondimento
Omicidio Rob Reiner, chi è il figlio Nick accusato del delitto
©Webphoto
Rob Reiner, i film più famosi del regista
Candidature agli Oscar e ai Golden Globe, cast stellari con attori come Jack Nicholson, Tom Cruise, Kevin Costner, Billy Crystal, Michael Douglas, Mark Ruffalo, Elijah Wood e Morgan Freeman e attrici come Meg Ryan, Diane Keaton, Demi Moore, Jennifer Aniston, Kate Hudson, Robin Wright, Sophie Marceau e Kathy Bates. Ecco i successi sul grande schermo del cineasta, trovato morto insieme alla moglie nella sua villa di Los Angeles all'età di 78 anni