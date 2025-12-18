Rob Reiner, il figlio Nick per la prima volta in tribunale

Secondo l’accusa, l'uomo avrebbe commesso il duplice omicidio del padre, il regista Rob Reiner, e della madre Michele Singer con l’uso di un coltello. Non si è dichiarato colpevole e ha accettato il rinvio dell’udienza preliminare, ora prevista il 7 gennaio. Se condannato, potrebbe rischiare anche l’ergastolo senza condizionale o la pena di morte

Mercoledì 17 dicembre Nick Reiner, 32 anni, ha fatto una breve apparizione in tribunale con l’accusa di aver ucciso i genitori, il regista Rob Reiner, 78 anni, (autore di film come Stand By Me – Ricordo di un’estate e Harry ti presento Sally...) e la moglie Michele Singer, 70 anni. Secondo l’accusa, Nick avrebbe commesso il duplice omicidio con l’uso di un coltello. In aula era ammanettato e indossava un giubbotto antisuicidio blu. Non si è dichiarato colpevole e ha accettato il rinvio dell’udienza preliminare, ora prevista il 7 gennaio. Se condannato, potrebbe rischiare anche l’ergastolo senza condizionale o la pena di morte. Fuori dal tribunale, l’avvocato dell’uomo, Alan Jackson, ha rilasciato ai giornalisti una breve dichiarazione e ha chiesto pazienza per l’evoluzione del caso. Non ha invece risposto alle domande sulle condizioni mentali di Nick.

GLI ALTRI FIGLI: "I NOSTRI GENITORI ERANO I NOSTRI MIGLIORI AMICI" Il regista Rob Reiner e la moglie Michele Singer sono stati trovati morti domenica 14 dicembre nella loro villa di Brentwood, a Los Angeles. La sera stessa, la polizia ha arrestato Nick Reiner, ora in custodia senza cauzione. Inizialmente avrebbe dovuto comparire in tribunale martedì 16 dicembre, ma non è stato fatto uscire dal carcere per motivi di salute. Nello stesso giorno, Nathan Hochman, il procuratore distrettuale di Los Angeles, ha annunciato in conferenza stampa le accuse, che includono la “circostanza speciale” di omicidio plurimo, fatto che renderebbe applicabile la pena di morte. Mercoledì 17 dicembre, Jake e Romy Reiner, gli altri figli della coppia, hanno ringraziato le persone che hanno mostrato loro sostegno."Le parole non possono nemmeno lontanamente descrivere l'inimmaginabile dolore che stiamo provando ogni momento della giornata", hanno dichiarato. “La perdita orribile e devastante dei nostri genitori, Rob e Michele Reiner, è qualcosa che nessuno dovrebbe mai provare. Non erano solo i nostri genitori; erano i nostri migliori amici. Siamo grati per l'ondata di condoglianze, gentilezza e sostegno che abbiamo ricevuto non solo da familiari e amici, ma da persone di ogni estrazione sociale. Ora chiediamo rispetto e riservatezza, che le speculazioni siano temperate da compassione e umanità, e che i nostri genitori siano ricordati per le vite incredibili che hanno vissuto e per l'amore che hanno donato”. Approfondimento Omicidio di Rob Reiner e della moglie, incriminato il figlio