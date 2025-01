I due attori, in occasione del 35esimo anniversario del film, sono stati scritturati da Hellmann's (nota azienda di maionese) per uno spot destinato a passare alla storia

La pubblicità mostra poi i due che mordono i rispettivi panini . "Non lo sta facendo", dice Sally, prima di spremere un bel po' di maionese Hellmann sul suo sandwich, rievocando la famosa performance del film. "Questa è vera", commenta Billy. L'attrice Sydney Sweeney fa dunque un cameo per pronunciare la frase: "Quello che ha preso la signorina".

Il riferimento è, ovviamente, alla scena del film in cui Harry si dice certo che nessuna delle donne con cui è stato abbia mai finto l'orgasmo . In tutta risposta, Sally gli offre una dimostrazione convincente proprio nel mezzo del ristorante. "Quello che ha preso la signorina", dice impassibile un'altra commensale, rispondendo al cameriere che le chiede l'ordine.

"Non posso credere che ci abbiano lasciato tornare in questo posto", dice Harry a Sally. "Perché?" chiede Sally. "Nessuno se lo ricorda".

Il racconto della scena

Meg Ryan ha ricordato che le riprese per la scena originale durarono tutto il giorno, e che si sentiva un po' nervosa. Tuttavia, Reiner le diede un sacco di consigli, facendole sentire diversi suoni a cui ispirarsi. "Ne fece uno, mi prese da parte e disse: 'Oh, non avrei dovuto farlo. Ho appena avuto un orgasmo di fronte a mia madre'", ha raccontato l'attrice. Che, insieme a Bill Crystal, ha riflettuto sul motivo per cui la scena del ristorante è rimasta nell'immaginario popolare per tutti questi anni. "Nessuno aveva mai provato a parlare di finti orgasmi. Quella scena ha colto tutti di sopresa", ha spiegato Crystal.