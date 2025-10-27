Kasia Smutniak, cattolici polacchi: "Non può interpretare la Madonna"

“È favorevole all’aborto, non può interpretare il ruolo della Vergine Maria”. L’attrice Kasia Smutniak, di origini polacche, ha suscitato polemiche tra i cattolici tradizionalisti della Polonia, che hanno contestato la scelta del regista Mel Gibson di affidarle il ruolo della madre di Gesù nel film La Resurrezione di Cristo, il sequel della pellicola La Passione di Cristo del 2004. Le riprese sono già iniziate tra gli studi di Cinecittà a Roma, la città di Matera e località rurali del Sud Italia come Ginosa, Gravina Laterza e Altamura. Gli altri protagonisti sono l’attore finlandese Jaakko Ohtonen nel ruolo di Gesù (che nel primo film aveva invece il volto di Jim Caviezel), l’attrice cubana Mariela Garriga nel ruolo di Maria Maddalena (un tempo invece interpretata da Monica Bellucci) e gli attori italiani Pier Luigi Pasino nel ruolo di Pietro e Riccardo Scamarcio nel ruolo di Ponzio Pilato. Il sito PolskiiRadi.pl, però, ha criticato la scelta di Kasia Smutniak. “Non è un mistero che Smutniak abbia pubblicamente sostenuto il diritto all’aborto, criticando in più occasioni le leggi della Polonia e ritenendole un pericolo per i diritti delle donne”, si legge. Il partito conservatore polacco Diritto e Giustizia (PiS), al quale appartiene il Presidente della Repubblica Andrej Duda, ha inoltre protestato direttamente con la produzione della pellicola. L’attrice, almeno per adesso, ha preferito non replicare. La Polonia consente l’aborto, ma la legge che lo regola è tra le più restrittive d’Europa. L’interruzione di gravidanza, infatti, è permessa solo nei casi di rischio per la salute e per la vita della donna o laddove la donna sia vittima di uno stupro. Tali restrizioni hanno indotto numerose donne polacche a rivolgersi a cliniche estere in grado di garantire la loro libera scelta in tema di diritto all’aborto.