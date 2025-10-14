Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

LOL: Chi ride è fuori, il cast e i protagonisti della sesta stagione

Spettacolo fotogallery
13 foto
Credits: Prime Video

Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della 6° stagione dello show dei record. Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada si sfideranno. Dalla control room, Alessandro Siani e Angelo Pintus, affiancati da Federico Basso e Andrea Pisani, guideranno la sfida comica. Prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, la nuova edizione sarà disponibile nel 2026

A cura di Camilla Sernagiotto

Spettacolo: Ultime gallery

LOL: Chi ride è fuori, il cast e i protagonisti della sesta stagione

Spettacolo

Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della 6° stagione dello show dei record. Carlo...

13 foto

Il nome della rosa, il cast del film con Sean Connery stasera in tv

Cinema

Il film del 1986, diretto da Jean-Jacques Annaud, va in onda su Rai 4 martedì 14 ottobre. Tratto...

8 foto

I figli degli altri, il cast del film con Chiara Mastroianni

Cinema

I figli degli altri è un film drammatico del 2022 diretto da Rebecca Zlotowski che esplora...

9 foto

Moda, lo stile genderless di Diane Keaton: i look indimenticabili

Spettacolo

Una leggenda sullo schermo e fuori. Quando si pensa a Diane Keaton vengono in mente il suo...

15 foto

I 30 migliori film ambientati nella notte di Halloween. FOTO

Cinema

Dalle maschere inquietanti di Michael Myers alle risate folli del Capitano Spaulding, dalle...

31 foto
Progetto senza titolo - 1

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Tiziano Ferro torna con “Sono un grande”: 11 brani e una bonus track

    Musica

    Un foglio scritto a mano e postato su Instagram anticipa il nuovo progetto musicale del cantante...

    Ravenna Nightmare 2025: il ritorno del metalupo tra film e corti

    Cinema

    Dal 20 al 26 ottobre Ravenna si lascia attraversare dalla sua ombra più affascinante. La XXIII...

    F1, la data di uscita in streaming del film con Brad Pitt

    Cinema

    Dopo aver incassato 629 milioni di dollari al botteghino globale, debutterà in streaming il 12...