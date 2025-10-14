LOL: Chi ride è fuori, il cast e i protagonisti della sesta stagione
Prime Video ha svelato i nomi dei protagonisti della 6° stagione dello show dei record. Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada si sfideranno. Dalla control room, Alessandro Siani e Angelo Pintus, affiancati da Federico Basso e Andrea Pisani, guideranno la sfida comica. Prodotta da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, la nuova edizione sarà disponibile nel 2026
A cura di Camilla Sernagiotto