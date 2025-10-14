LOL: Chi ride è fuori, il cast e i protagonisti della sesta stagione

12/13 Prime Video

Alessandro Siani e Angelo Pintus (nella foto) guideranno la competizione dalla control room nelle vesti di arbitri e conduttori. Osserveranno le reazioni dei concorrenti e commenteranno la gara in tempo reale. Avranno anche il compito di mantenere l’ordine e lo spirito del gioco. Saranno affiancati da Federico Basso e Andrea Pisani come “assi nella manica” che interverranno durante la gara per mettere a dura prova i concorrenti, con lo scopo sarà quello di far ridere i partecipanti con trovate e sketch imprevisti



