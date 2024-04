LOL 4 - Chi ride è fuori, da oggi su Prime Video le ultime due puntate

Il 1° aprile (nella migliore delle tradizioni degli scherzi del pesce, insomma…) ha fatto il suo esordio su Amazon Prime Video la quarta stagione del programma televisivo tutto da ridere (tutto da ridere per gli spettatori, ma tutto non da ridere per i concorrenti). A una settimana di distanza dal debutto dei primi quattro episodi, arrivano oggi su Prime Video gli ultimi due appuntamenti

“Chiunque riesca a restare serio per 6 ore vincerà 100.000 euro da donare in beneficenza. Fedez, insieme a Frank Matano e Lillo, guiderà questo gruppo incontrollabile”, si legge nella presentazione ufficiale del comedy show original italiano dei record.

Il 1° aprile (nella migliore delle tradizioni degli scherzi del pesce, insomma…) ha fatto il suo esordio su Amazon Prime Video la quarta stagione del programma televisivo tutto da ridere (tutto da ridere per gli spettatori, ma tutto non da ridere per i concorrenti, sia ben chiaro! Anche perché, come cita il titolo stesso, "chi ride è fuori").

Fedez per questa stagione è un vero e proprio coach



Come si era già scoperto lo scorso 20 marzo, la novità di questa quarta stagione dello show è stata svelata subito nella prima puntata: anche in questa edizione a osservare l'esilarante gara comica dalla control room torna, nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co-host Frank Matano e da Lillo Petrolo. Ma - novità assoluta - per questa stagione vestirà i panni di un vero e proprio coach.



“Quando il rapper entra nella stanza per dare gli ultimi dettagli ai concorrenti viene avvisato da Matano: ‘Sei alla quarta stagione, è giusto’. Insomma è in gara, ma sarà espulso con il cartellino rosso alla prima risata e non avrà a disposizione quello giallo di ammonizione”, si legge in un articolo pubblicato il 20 marzo 2024 dal sito web dell’Ansa.



"Se mi avessero avvertito mi sarei fatto pagare di più”, ha ironizzato Fedez.



“Il fortunato format, prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, è un luogo in cui la genialità comica può esplodere spontanea e all'improvviso”, sottolinea l’Ansa.