“LOL: Chi ride è fuori”, in arrivo la seconda stagione

Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni, 10 comici chiusi in uno studio per 6 ore, l’uno contro l’altro, pronti a sfidarsi a colpi di gag, battute e scherzi, missione impossibile far ridere senza ridere. La seconda stagione di LOL: Chi ride è fuori arriva dal 24 febbraio su Amazon Prime Video, disponibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick.

“È una prova sui nervi, sulla stanchezza. Euforia e stanchezza sono da tenere sotto controllo”, ci dice Virginia Raffaele, “devi trovare una dimensione, se entri troppo euforico rischi di essere distratto e se sei troppo stanco basta che cade una posata e si ride. Quindi LOL è un equilibrio sopra la follia…”, conclude citando Vasco. Max Angioni, comico che abbiamo iniziato a conoscere a Italia’s Got Talent, aggiunge: “Per me LOL è sicuramente teatro, bisogna relazionarsi con le altre persone presenti in maniera scenica per creare, è anche cabaret perché è molto istinto, è molto ciò che ti viene d’istinto, è prendere spunto dalle cose. LOL è la parte più veloce del cabaret, più che la battuta e la costruzione, è sicuramente distruttivo, sui nervi, ma io vedo una parte di teatro”.

Max Angioni continua: ”LOL è una roba semplice ma bellissima, sono le cose che mi facevano più ridere da ragazzino: a scuola, a messa, quando non si poteva ridere, invece erano le risate che ti facevano star male, la voglia di partecipare al programma era altissima a maggior ragione dopo il successo della prima stagione”. Gli ribatte Virginia Raffaele: “Ho accettato di partecipare al programma in un attimo di masochismo, in un attimo di distrazione e non me ne sono assolutamente pentita. Io sono una che tiene tutto sotto controllo, è stata una sfida con me stessa per mettermi alla prova, è una crescita gettarsi in un qualcosa che non si conosce”. Angioni ci confida tutto il suo timore iniziale nel doversi confrontare con grandi nomi, uno su tutti Corrado Guzzanti. Va indietro con la memoria e ricorda di essersi sentito "quasi paralizzato davanti al grande artista”. Mentre a Virginia, prima di salutarci chiediamo, se per lei in una competizione basta partecipare o l’importante è vincere: “Se si tratta di una gara parto sempre dicendo 'ma no, ma no', poi però mi sale la cazzimma pure a me”.