LOL 2, il trailer dei nuovi episodi della serie con Fedez

Dieci comici e un unico obiettivo per vincere: non ridere. Nelle scorse ore l’account Instagram di Prime Video ha pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione di LOL che vedrà alla conduzione Fedez e Frank Matano .

Il filmato ha mostrato i concorrenti in gara durante alcuni momenti divertenti della sfida tra maschere e lotta per cercare di restare seri, ad accomapagnare il pubblico Fedez e Frank.

Lol 2, Lillo presente come special guest

approfondimento

Lol 2, svelata la data di uscita

Dopo il successo ottenuto con la partecipazione alla prima stagione, Lillo Petrolo tornerà nel programma, ma questa volta non più in qualità di concorrente. Infatti, il comico e attore verrà fatto entrare in gioco da Frank Matano e Fedez (FOTO) per cercare di far capitolare i concorrenti.