Lol 2, svelata la data di uscita

LOL 2, data d’uscita e cosa sappiamo

LOL 2: Chi ride è fuori farà il proprio esordio il 24 febbraio 2022. Così come accaduto per la prima stagione, non verranno messi tutti gli episodi a disposizione in un solo giorno. Mancheranno all’appello le ultime due puntate, che verranno caricate invece il 3 marzo. L’annuncio è stato dato il 17 gennaio, un modo per riuscire a risollevare gli animi durante il Blue Monday.