Fedez si ritira dai social

Il rapper a spiegato che, d’ora in poi, userà i suoi profili solo per comunicare le nuove uscite musicali o i progetti creativi come il podcast Pulp con Mr. Marra
“Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”. Nel gruppo Instagram chiamato “Gruppettino Segretino”, Fedez, che non pubblicava da tempo contenuti, ha spiegato che, d’ora in poi, userà i social solo per comunicare le sue nuove uscite musicali o i suoi progetti creativi. Si tratta di un cambiamento radicale nell’approccio del rapper, che in passato si era addirittura definito “pornografo della sua vita privata” per la grande quantità di foto e di video che era solito condividere quotidianamente online, molti dei quali durante il matrimonio ormai finito con Chiara Ferragni. Già negli ultimi mesi, però, Fedez era comparso sporadicamente nelle stories Instagram, dove aveva pubblicato sia gli estratti delle nuove puntate del podcast Pulp, che conduce insieme a Mr. Marra, sia alcune rare foto con la nuova compagna, la giovane imprenditrice milanese Giulia Honegger.
FEDEZ, POLEMICHE E SCUSE SUI VERSI SU JANNIK SINNER
A settembre, Fedez aveva condiviso sul profilo Instagram le barre di una nuova canzone nella quale aveva citato Jannik Sinner, Elly Schlein, l’omicidio di Charlie Kirk e la canonizzazione di Carlo Acutis. Subito dopo, i versi “L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner / Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” avevano suscitato un grande clamore mediatico. Il 19 settembre, sul palco dell’Unipol Forum di Assago, il rapper aveva quindi affrontato le polemiche. “Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio”, aveva esordito. “Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all’esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa”.
IL DIVORZIO DA CHIARA FERRAGNI E IL NUOVO AMORE PER GIULIA HONEGGER
In estate, Fedez aveva rivelato l’identità della nuova compagna, la giovane stilista milanese Giulia Honegger. Il rapper aveva condiviso sui social la prima foto ufficiale del bacio in vacanza in Sardegna, accompagnata dalla didascalia “Non può piovere per sempre”. Nata e cresciuta a Milano, nel 2024 Honegger ha fondato insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis il brand Ayme, che coniuga contemporaneità e micro-produzione di qualità. Lei e il rapper condividono inoltre la passione per i tatuaggi. La coppia aveva trascorso non solo momenti di relax in gommone e in spiaggia in Sardegna, ma anche una vacanza in Versilia tra cene romantiche, pranzi in spiaggia, sup e prove al Twiga Beach in attesa delle esibizioni live di Fedez. Per lui, il nuovo capitolo sentimentale arriva dopo la fine ufficiale del legame con l’influencer digitale Chiara Ferragni, madre dei due figli Leone e Vittoria, dalla quale aveva divorziato ufficialmente lo scorso luglio, quando il Tribunale di Milano aveva emesso la sentenza di divorzio congiunto. Fedez non deve versare alcun assegno di mantenimento, né per i bambini, né per Ferragni, ma deve sostenere le spese scolastiche e sanitarie per i figli. I patrimoni del rapper e dell’imprenditrice erano già stati divisi in passato, pertanto tale aspetto non è rientrato nell’accordo di separazione. In tema social, Fedez e Ferragni devono consultarsi per chiedersi reciprocamente l’autorizzazione per la pubblicazione di foto di video dei figli.
