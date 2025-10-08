Fedez si ritira dai social

Il rapper a spiegato che, d’ora in poi, userà i suoi profili solo per comunicare le nuove uscite musicali o i progetti creativi come il podcast Pulp con Mr. Marra

“Come vedete ho deciso di parlare solo tramite la musica e le mie produzioni creative (podcast). Questo sarà il mio unico modo di comunicare d’ora in avanti. Semplicemente perché è così che riesco ad esprimermi meglio. Un abbraccio a tutti voi”. Nel gruppo Instagram chiamato “Gruppettino Segretino”, Fedez, che non pubblicava da tempo contenuti, ha spiegato che, d’ora in poi, userà i social solo per comunicare le sue nuove uscite musicali o i suoi progetti creativi. Si tratta di un cambiamento radicale nell’approccio del rapper, che in passato si era addirittura definito “pornografo della sua vita privata” per la grande quantità di foto e di video che era solito condividere quotidianamente online, molti dei quali durante il matrimonio ormai finito con Chiara Ferragni. Già negli ultimi mesi, però, Fedez era comparso sporadicamente nelle stories Instagram, dove aveva pubblicato sia gli estratti delle nuove puntate del podcast Pulp, che conduce insieme a Mr. Marra, sia alcune rare foto con la nuova compagna, la giovane imprenditrice milanese Giulia Honegger.

Foto tratta dal gruppo Instagram "Gruppettino Segretino" di Fedez

FEDEZ, POLEMICHE E SCUSE SUI VERSI SU JANNIK SINNER A settembre, Fedez aveva condiviso sul profilo Instagram le barre di una nuova canzone nella quale aveva citato Jannik Sinner, Elly Schlein, l'omicidio di Charlie Kirk e la canonizzazione di Carlo Acutis. Subito dopo, i versi "L'italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner / Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler" avevano suscitato un grande clamore mediatico. Il 19 settembre, sul palco dell'Unipol Forum di Assago, il rapper aveva quindi affrontato le polemiche. "Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio", aveva esordito. "Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa".