Fedez al Forum Assago: “Scuse a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi"

Spalti gremiti all’Unipol Forum per l’atteso ritorno di Fedez ad Assago (Milano), a 10 anni dall’ultima volta. Sul palco, il rapper ha affrontato le polemiche nate intorno a un suo nuovo brano. “Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa”. Il riferimento è a una strofa in cui Jannik Sinner viene definito “un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler”. Fedez, rivolgendosi al pubblico del Forum, ha ribadito: “È successo un putiferio, mi assumo tutte le responsabilità”. Tra il pubblico moltissimi giovani, ma anche genitori con bambini, che hanno atteso con ansia l’inizio dello show, previsto per le 21 ma partito con circa venti minuti di ritardo.