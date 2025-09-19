Fedez al Forum Assago: “Scuse a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Fedez al Forum di Assago: “Chiedo scusa a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi"

Musica
©Getty

Durante il concerto, iniziato con venti minuti di ritardo, il rapper ha affrontato le polemiche sul suo nuovo brano in cui il tennista altoatesino viene definito “un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. “È successo un putiferio, mi assumo tutte le responsabilità”, ha detto dal palco

Spalti gremiti all’Unipol Forum per l’atteso ritorno di Fedez ad Assago (Milano), a 10 anni dall’ultima volta. Sul palco, il rapper ha affrontato le polemiche nate intorno a un suo nuovo brano. “Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo. Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa”. Il riferimento è a una strofa in cui Jannik Sinner viene definito “un purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler”. Fedez, rivolgendosi al pubblico del Forum, ha ribadito: “È successo un putiferio, mi assumo tutte le responsabilità”. Tra il pubblico moltissimi giovani, ma anche genitori con bambini, che hanno atteso con ansia l’inizio dello show, previsto per le 21 ma partito con circa venti minuti di ritardo.

FOTOGALLERY

©Getty

Progetto senza titolo - 1
1/16
Spettacolo

Chiara Ferragni e Fedez, la vera storia dell'ex coppia. FOTO

L'imprenditrice digitale e il rapper, per anni, hanno formato una delle coppie italiane più scintillanti, amate e popolari d'Italia. Nel corso del tempo si sono imposti a livello internazionale, fino all'arrivo di una serie dedicata a loro. Poi, nel 2024, tutto è finito. Chiara e Federico si sono lasciati, hanno firmato la separazione e poi il divorzio, senza mai smettere di lanciarsi accuse

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Fedez al Forum Assago: “Scuse a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi"

Musica

Durante il concerto, iniziato con venti minuti di ritardo, il rapper ha affrontato le polemiche...

Sophie Codegoni "rifatta a 16 anni per modelli estetici impossibili"

Spettacolo

Nel corso della puntata di La Volta Buona su Rai 1, condotta da Caterina Balivo, l’influencer che...

Fedez in concerto a Milano al Forum di Assago, la possibile scaletta

Musica

Venerdì 19 e sabato 20 agosto, il rapper (che ha da poco pubblicato un nuovo singolo) è atteso...

Suzuki Jukebox - La notte delle hit, gli ospiti della 2° puntata

Musica

Torna questa sera, venerdì 19 settembre 2025, al Palaolimpico di Torino, lo spettacolo...

14 foto

Cinemoda Club, quando il cinema veste la moda alla Milano Fashion Week

Cinema

Dal 25 al 27 settembre 2025, 3  sale storiche di Milano – Arlecchino, Mexico e Palestrina –...

Spettacolo: Per te