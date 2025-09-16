Fedez, Elly Schlein e Jannik Sinner nelle strofe di una nuova canzone

Il rapper ha condiviso alcuni passaggi di quella che sembrerebbe essere una sua nuova canzone. Le barre hanno suscitato grande clamore mediatico. Venerdì 19 e sabato 20 settembre Fedez sarà protagonista del doppio appuntamento sul palco dell’Unipol Forum di Assago

fedez, le barre su instagram Il rapper ha condiviso alcuni passaggi di quella che sembrerebbe essere una sua nuova canzone, al momento nessuna informazione sul titolo e sull’eventuale data di distribuzione. Fedez (FOTO) ha parlato di alcuni fatti di attualità citando anche Elly Schlein e Jannik Sinner: “L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner / Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler”. Questa una parte delle barre pubblicate dal rapper sul suo profilo Instagram che conta più di quattordici milioni di follower: Hanno fatto santo un 15enne Il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie Hanno sparato ad un antiabortista americano OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA E' ANCORA IN VATICANO! Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein? “Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei” L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler Approfondimento Fedez pubblica su Instagram il primo bacio con Giulia Honegger