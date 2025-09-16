Fedez, Elly Schlein e Jannik Sinner nelle strofe di una nuova canzone

Il rapper ha condiviso alcuni passaggi di quella che sembrerebbe essere una sua nuova canzone. Le barre hanno suscitato grande clamore mediatico. Venerdì 19 e sabato 20 settembre Fedez sarà protagonista del doppio appuntamento sul palco dell’Unipol Forum di Assago
A pochi giorni dal doppio appuntamento sul palco dell’Unipol Forum di Assago, Fedez ha condiviso le barre di una nuova canzone sul suo profilo Instagram. Il rapper ha citato Jannik Sinner, Elly Schlein, l’omicidio di Charlie Kirk e la canonizzazione di Carlo Acutis. I versi hanno suscitato grande clamore mediatico.
fedez, le barre su instagram
Il rapper ha condiviso alcuni passaggi di quella che sembrerebbe essere una sua nuova canzone, al momento nessuna informazione sul titolo e sull’eventuale data di distribuzione. Fedez (FOTO) ha parlato di alcuni fatti di attualità citando anche Elly Schlein e Jannik Sinner: “L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner / Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler”. Questa una parte delle barre pubblicate dal rapper sul suo profilo Instagram che conta più di quattordici milioni di follower:
Hanno fatto santo un 15enne
Il suo miracolo giocare alla PlayStation senza dire bestemmie
Hanno sparato ad un antiabortista americano
OH TRANQUILLI RAGA IL PAPA E' ANCORA IN VATICANO!
Avete sentito cos'ha detto Elly Schlein?
“Io condanno Israele ma ho tanti amici ebrei”
L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner
Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler
Venerdì 19 e sabato 20 settembre Fedez sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per due speciali appuntamenti live. Quest’estate il rapper ha dominato le classifiche con il brano Scelte Stupide in collaborazione con Clara (FOTO). La canzone ha conquistato anche il disco d’oro.
Nel corso degli ani Fedez si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della scena rap italiana, tra i sui album ricordiamo Sig. Brainwash - L'arte di accontentare e Pop-Hoolista. Spazio anche a numerose collaborazioni: da L’amore eternit con Noemi a Beautiful Disaster con Mika passando per Holding Out for You con Zara Larsson, La dolce vita con Tananai e Mara Sattei, Sexy Shop con Emis Killa e Di Caprio con Niky Savage. Nel febbraio di quest’anno Fedez è tornato sul palco del Teatro Ariston presentando il brano Battito in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo
