Italia's Got Talent, il nuovo cast: tra i giudici Alessandro Cattelan

Novità in giuria per la quattordicesima edizione di Italia’s Got Talent, che debutterà venerdì 5 settembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Il talent show prodotto da Fremantle Italia schiererà infatti per la prima volta nel ruolo di giudice Alessandro Cattelan . Il conduttore affiancherà così la talent scout e volto televisivo Mara Maionchi , la cantante Elettra Lamborghini e l’attore e comico Frank Matano , confermati dopo le passate edizioni. Alla conduzione, invece, torneranno Aurora Leone e Fru dei The Jackal .

L’obiettivo delle nove puntate sarà uno solo: divertirsi e far divertire. All’edizione 2025 si sono iscritti 1993 concorrenti, dei quali il più giovane ha 5 anni, mentre il più anziano ne ha 87. Nelle sei puntate di Audition, i giudici selezioneranno i migliori talenti di ogni genere e disciplina. Per accedere alle due Semifinali, i concorrenti dovranno ricevere almeno tre “sì”. Durante il Selection Time, la giuria deciderà chi meriterà di proseguire, mentre ogni settimana il pubblico avrà la possibilità di votare tramite una app l’esibizione più interessante. La Finale, che sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre, eleggerà tramite il voto del pubblico il vincitore, che si aggiudicherà un premio del valore di 100 mila euro. Nel mezzo non mancheranno immancabili momenti come il Golden Buzzer: durante ciascuna delle due Semifinali, il pubblico in sala potrà infatti garantire a due concorrenti l’accesso diretto alla Finale.

UNA NUOVA AVVENTURA

Giovedì 17 luglio, a Milano, durante la conferenza stampa di presentazione di Italia’s Got Talent 14, un estratto della prima puntata ha svelato il primo Golden Buzzer della stagione. “Condurre davanti ad Alessandro è stata una sfida, un po’ come cucinare davanti a Cracco, o come guidare con tuo padre accanto”, ha scherzato Fru. Entusiasta anche Frank Matano, giunto alla nona edizione consecutiva come giudice. Sono felicissimo di aver fatto una cosa per così tanto tempo, perché di solito in palestra dura un mese”, ha scherzato. “Facendo i conti sono cinque anni di elementari, tre di medie, ora sto al primo anno di liceo. Sto facendo lo sviluppo”. Ha poi anticipato: “Quest’anno c’è un concorrente davvero esilarante, un cane che ulula solo alla voce di Damiano David e che ignora tutti gli altri cantanti”. La squadra del talent ha poi ricordato che, proprio come spirito del programma, “gli imprevisti possono capitare”. Alessandro Cattelan ha infine ripercorso gli anni trascorsi in Rai con il talk show Stasera c’è Cattelan e gli eventi legati al Festival di Sanremo, cioè il concorso Sanremo Giovani e il talk DopoFestival. Un’esperienza che, secondo lui, “è stata ottima. È stata qualosa che ho voluto con motivazione. Venivo da un contesto in cui stavo benissimo [il talent show musicale X Factor, ndr] e che spesso mi manca, però era un momento in cui credevo di aver dato tutto e volevo confrontarmi con una cosa nuova che ha avuto delle sue difficoltà. Però è quello che sono andato a cercarmi, quindi per me è stata un’ottima esperienza”. Ora non resta che attendere l’inizio di settembre per immergersi nella nuova avventura.