La replica di Tiziano Ferro a Mara Maionchi, cosa è successo

L'eco dell'intervista di Mara Maionchi a Francesca Fagnani nel corso dell'ultima puntata di Belve andata in onda lo scorso 30 aprile continua a rimbalzare sulle varie piattaforme di social media scelte da Tiziano Ferro come luogo virtuale a cui affidare la sua replica alle dichiarazioni della sua ex manager . Il cantautore di Latina ha dichiarato con forza che da parte sua non c'è mai stata ingratitudine nei confronti del lavoro di Maionchi che ha contribuito enormemente alla sua carriera, specie negli anni del suo esordio nel panorama musicale. “Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso? ”, si interroga Ferro in un lungo messaggio pubblicato su X .

La replica social: “Che peccato, che tristezza”

Tiziano Ferro è rimasto molto colpito da quanto Mara Maionchi ha detto sul suo conto in tv.

La produttrice discografica ha indicato Tiziano Ferro come una delle persone che non hanno capito quanto siano state fortunate ad incontrarla. Tiziano Ferro, secondo Maionchi, “non ha pensato che sia io che mio marito l'abbiamo aiutato a essere quello che alla fine, in parte, è”, una dichiarazione molto precisa che ha spinto il cantautore che da qualche anno vive a Los Angeles a dire immediatamente la sua a mezzo social.

Poco dopo la messa in onda dell'intervista, Ferro ha scritto lunghi messaggi su X e su Instagram Stories con la sua versione dei fatti. “Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati”, ha scritto Ferro che ha continuato: “Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema”.

Il cantante di Sere Nere ha sottolineato che lui ha sempre parlato di Mara Maionchi con riferimento agli inizi della sua carriera, tanto è vero che, scrive, basta digitare i loro nomi su Google per vedere come compaiano almeno in cinquantacinque mila ricerche.

Ferro, deluso dall'accaduto, ha anche corredato il suo messaggio con un video d'epoca in cui corre ad abbracciare la ex manager nel backstage dopo un'esibizione.

Il cantante menziona anche il marito della discografica, Alberto Salerno, tirato in ballo da lei nella sua dichiarazione: “ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo”. “Che peccato, che tristezza”, le parole con cui si conclude il messaggio.