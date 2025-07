Selena Gomez e Benny Blanco, svelati i piani di nozze

Mentre le nozze tra Selena Gomez e Benny Blanco si avvicinano, i dettagli della cerimonia emergono dalla stampa internazionale. Secondo il Daily Mail, infatti, la cantante e attrice, 32 anni, e il produttore musicale, 37 anni, si dovrebbero sposare il prossimo settembre a Montecito, in California. Avrebbero organizzato un matrimonio intimo, che dovrebbe essere celebrato soltanto alla presenza della famiglia e degli amici più cari che, in ogni caso, includerebbero anche diverse celebrità di Hollywood. Dovrebbe essere presente anche un’amica di vecchia data della sposa, la popstar Taylor Swift , che in tal caso sarebbe accompagnata dal fidanzato, il campione di football (nello specifico, tight-end per i Kansas City Chiefs della National Football League) Travis Kelce . Sempre secondo il tabloid, la coppia avrebbe già spedito gli inviti e “a tutti gli invitati è stato chiesto di portare con sé dei bagagli per trascorrere il fine settimana a Montecito”. La scelta della data delle nozze, però, sarebbe stata ardua, non solo per i numerosi impegni dei futuri coniugi, ma anche a causa di quelli dell’ospite Swift. “Selena non sta organizzando il suo matrimonio per accontentare Taylor, ma vorrebbe che fosse presente e le piacerebbe molto che presenziasse alle nozze con Travis”, ha dichiarato un insider. “Selena ama essere fidanzata, ma sogna di sposarsi da sempre”, ha rivelato un altro.

DAL PRIMO APPUNTAMENTO AL FIDANZAMENTO UFFICIALE

Selena Gomez e Benny Blanco si erano incontrati per la prima volta nel 2019, quando avevano collaborato alla realizzazione del singolo I Can’t Get Enough. Nel 2023, poi, avevano lavorato di nuovo insieme sul brano Single Soon, un inno alla gioventù e alla spensieratezza. Proprio in quell’occasione era nato un rapporto speciale, all’inizio del tutto inaspettato. “Sono stata sola per cinque anni e mi si sono davvero abituata”, aveva raccontato tempo fa la cantante alla rivista Time. “Poi ho elaborato il mio piano, che era quello di adottare un bambino a 35 anni se non avessi incontrato nessuno”. Alla fine, però, aveva riconosciuto che “succede quando meno te lo aspetti”. Era stata prima lei a dichiarare al produttore i suoi sentimenti. Dopo il primo appuntamento al Molo di Santa Monica e il primo bacio, “mi sono detto che ci saremmo sposati”, aveva raccontato lui a Spotify lo scorso marzo, in occasione dell’uscita del loro ultimo progetto musicale condiviso, l’album I Said I Love You First. “Anzi, ho pensato: “Probabilmente avrò un bambino con questa persona””. Un’altra volta, lei aveva aggiunto: “Lui è assolutamente tutto nel mio cuore. È stata la cosa migliore che mi sia mai capitata”. Nel maggio 2024, durante la trasmissione radiofonica Howard Stern Show, anche Blanco aveva ribadito la profondità del loro legame, non solo come amanti, ma anche come amici: “Non conosco un mondo in cui le cose potrebbero essere migliori di questa”. Nel dicembre 2024, infine, Gomez aveva annunciato sui social il loro fidanzamento ufficiale, con tanto di foto con l’anello che Blanco le aveva regalato durante un picnic ricco di cibo messicano della catena di fast food statunitense Taco Bell. “L’eternità inizia ora”, aveva scritto nella didascalia del post.