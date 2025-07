Benjamin Mascolo presto papà: la moglie Greta Cuoghi è incinta

DALLA FINE DELLA STORIA CON BELLA THORNE AL RITORNO SUL PALCO CON FEDE

Nel novembre 2023 la coppia si era sposata a Modena con rito civile e una cerimonia riservata. “Lo sapevano solo pochi amici”, aveva raccontato Benjamin Mascolo a Verissimo lo scorso marzo. Sull’ipotesi di diventare papà, allora aveva aggiunto: “Sarebbe un sogno”. A maggio, inoltre, dopo un’esperienza a Los Angeles e diversi anni a Milano, aveva scelto di tornare a vivere nella sua città di origine. “Ciao Milano, non è colpa tua”, aveva scritto in un post Instagram, dove aveva condiviso le foto degli scatoloni del trasloco. “È che preferisco la nebbia dell’Emilia al tuo smog, la trattoria coi tortellini al ristorante stellato. I tuoi locali alla moda li ho già visti. Meglio un bar, e gli amici di sempre”. Proprio quei luoghi familiari saranno ora testimoni della nascita di un nuovo nucleo composto da lui, dalla moglie Greta Cuoghi e dal bambino o bambina che nascerà. Benji ha quindi ricostruito la propria felicità dopo la fine della relazione di tre anni con la star statunitense Bella Thorne, avvenuta nel 2022. All’ex fidanzata, Mascolo aveva anche regalato un anello. “Le relazioni nascono e finiscono, è il ciclo naturale della vita e lo accetto. Non è affatto un fallimento da nessuna delle due parti, perché nessuna connessione è sprecata o inutile. Le auguro solo il meglio e ci sarò sempre per lei”, aveva rivelato all’epoca il cantante. Tra le cause della rottura, come lui stesso aveva raccontato in una puntata del podcast One More Time di Luca Casadei, ci sarebbero stati anche rapporti sessuali a tre (con annessa gelosia reciproca) e l’abuso di droga da parte sua. “Ho iniziato a fare uso di anfetamine e metanfetamine. Prendevo funghi psichedelici. Ho iniziato con l’ecstasy”, aveva raccontato. ““Finché non risolvi i problemi con la droga, non possiamo più vivere insieme”, mi ha detto [Bella Thorne, ndr]”. Mascolo era andato a vivere in un hotel e aveva faticato a liberarsi dalla dipendenza, almeno finché non era intervenuto il fratello, che l'aveva raggiunto dall’Australia e l’aveva riportato in Italia dove, poi, ha iniziato una nuova vita. “È dal 19 giugno 2022 che sono sobrio. Scelta azzeccata”, aveva concluso. Recentemente, Benji è tornato anche in coppia con Fede con un nuovo album, Rewind, e con il tour Benji & Fede 2025 Live, che toccherà Roma il 17 settembre e Milano il 19 settembre.