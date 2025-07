Adolfo Durante ha vinto la prima edizione di Like a Star, il nuovo show musicale condotto da Amadeus sul canale Nove. In ognuna delle otto puntate dell’adattamento del format internazionale Starstruck, che sono andate in onda da mercoledì 14 maggio, sei team “tematici”, ciascuno composto da tre persone, si sono sfidati portando in scena lo stesso artista e tentando di conquistare i voti del pubblico in studio e l’ammirazione dei giurati Elio , Serena Brancale e Rosa Chemical . I concorrenti si sono quindi trasformati nei loro idoli, che hanno omaggiato non solo con il canto, ma anche attraverso la riproduzione del loro look e delle loro movenze. Negli ultimi momenti della serata finale, Amadeus ha riunito sul palco Alfonso Durante- Mina , Rosy- Céline Dion e Valentino- Lucio Dalla e ha annunciato il vincitore. Durante, incredulo, è scoppiato in lacrime e ha portato a casa i 50 mila euro in palio, ma non prima di esaudire la richiesta del conduttore: cantare a cappella un brano di Mina.

LA RIVALSA DI ADOLFO DURANTE

Adolfo Durante, 58 anni, è un insegnante di scuola primaria, matematica e musica che vive nella provincia di Mantova. Come aveva dichiarato nella clip di presentazione andata in onda nel programma Like a Star, la sua passione per la musica è nata “vedendo un giorno Loretta Goggi in TV che spiegava come usare la voce. Ero ancora un ragazzino, ci ho provato e mi sono resto conto di poter riuscire a cantare. Io ho un dono naturale, non ho mai frequentato scuole di musica e ho coltivato da solo questa grande passione”. Per lui, “la musica è talmente importante da prosciugarmi mente e anima. La mia voce ha sempre costituito un problema e probabilmente negli anni non è stata neanche capita, fino ad oggi, dove forse avrò la possibilità di farmi ascoltare e di dire a tutti che esisto anche io”. Artista dal timbro vocale unico, Durante ha coltivato il canto sin dalla giovane età, ma solo negli anni Duemila ha consolidato la sua carriera artistica sui palchi di tutta Italia con sonorità divise tra il jazz e il rock, grazie alle quali ha vinto numerosi concorsi per voci emergenti. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo disco di inediti, intitolato Libertà, scritto e prodotto da Enrico Andreini con i testi di Sandra von Borries, e dove compare anche il brano Per quanto bella sei, uno degli ultimi creati dal paroliere Oscar Avogadro. Nello stesso anno, grazie alla title track, ha vinto il concorso Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty nella sezione Emergenti. Nel 2016 ha pubblicato Una voce per te, co-produzione di Amnesty International Italia e Voci per la Libertà, mentre nel 2017 ha incontrato il produttore Alberto Lombardi, con il quale ha dato vita ai singoli Stella ed È questa la notte che, come spiega il sito di All Music Italia, sono ispirati ai diritti umani, sono stati premiati al Biella Festival Musica Video e sono stati inseriti nel vinile Nell’attesa di un bacio. Nel 2020, sempre con Lombardi, ha pubblicato l’album Questione di corde, dove ha riletto in chiave acustica la musica d’autore anche grazie al pianoforte di Enrico Zanisi e la chitarra dello stesso Lombardi. Nel 2022 si è concentrato sulla musica rock nell’EP Giorni sospesi, mentre nel 2024 ha pubblicato l’album Suprema. “Like a Star è stata una rivalsa su un mondo che evidentemente non mi percepiva”, ha dichiarato l’artista. “Attraverso Mina forse ho potuto fare in modo di arrivare a più persone che di me avevano probabilmente una conoscenza molto limitata. É stato bello vedere negli altri la sorpresa, ma soprattutto ho avuto la possibilità di vedere quali sono i miei limiti, di confrontarmi con quelli che sono i miei punti di forza e i miei punti di debolezza".