Paris Fashion Week, la sfilata di Maison Valentino Fall 2025. FOTO

Per Michele il concetto di io profondo e identità implica una riflessione sulla pelle, parecchio in vista in questa collezione che include numerosi nude look e molte creazioni d'ispirazione lingerie.

Nessun capo ci mette veramente a nudo per lo stilista. Anche la lingerie è parte della costruzione di sé che siamo impegnati a mantenere in piedi nel corso della nostra esistenza. Il pizzo, onnipresente in questa collezione come nelle precedenti, può ormai essere considerato un tratto distintivo della visione stilistica del designer