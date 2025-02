Moda, Maison Valentino lancia la campagna Primavera-Estate 2025

Massimalismo, elettronica e conigli (che omaggiano Lynch?)

Difficile condensare in uno scatto o in un video di poco meno di un minuto le ispirazioni di una collezione come "Pavillon des Folies", la raccolta di abiti e accessori per la Primavera/Estate 2025 di Alessandro Michele per Maison Valentino - di fatto, la prima sfilata del creativo per il brand, in scena lo scorso settembre a Parigi - eppure la nuova campagna pubblicitaria del marchio, un lavoro ricco di spunti di discussione, riesce nell'impresa di farci sentire sottopelle una porzione delle ispirazioni che agitano la mente dello stilista.

Quando Michele ha mandato in passerella la sua collezione per la bella stagione, lo stilista ha precisato che la teatralità dei look non aveva nulla di drammatico.

La sua raccolta era pura gioia per lo sguardo, un insieme di uscite che mettevano assieme il suo gusto massimalista e l'eredità delle creazioni di Garavani di epoche lontane.

Michele torna al passato - per lui, fonte inesauribile di ispirazione - anche per questa campagna e colloca i suoi protagonisti all'interno di uno scenario sofisticato e "Old Money", un interno domestico che si regge su un fragile equilibrio.

Ogni personaggio ha più identità e, col twist della musica (che passa da classica ad elettronica), inizia un tipo diverso di festa.

Dal ricevimento in senso tradizionale al party con regole tutte da scoprire.

I vasi si infrangono, la vernice schizza sulla moquette. Tra gli ospiti compare un coniglio antropomorfo.

Facile leggere in questa apparizione un omaggio sentito a David Lynch, il visionario che ha segnato con le sue opere generazioni di visionari - Luchford e Michele compresi.

David Lynch ha inserito una famiglia di conigli nella serie di mini episodi Rabbits del 2002. I conigli si muovevano nel contesto di un appartamento claustrofobico, simile a quello della campagna di Valentino.

Le foto della campagna di Valentino, tableau vivant con uomini, donne, cani e uomini coniglio, fermano gli attimi prima che la situazione si scaldi.

La clip mostra ciò che succede a notte fonda, quando la festa continua...