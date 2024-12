Sabrina Carpenter e Barry Keoghan, in pausa la loro relazione

Una pausa per inseguire le rispettive carriere

Nonostante le reciproche dichiarazioni di stima che avevano lasciato supporre che l'affetto che l'uno provava per l'altra fosse solido, Sabrina Carpenter e Barry Keoghan avrebbero deciso di congelare la loro relazione per focalizzarsi sui rispettivi impegni professionali.

Se agli occhi dei fan il condizionale è d'obbligo (entrambi continuano seguirsi su Instagram, situazione evidente soprattutto dal profilo di lui che segue un unico account, quello della cantante), per People non ci sono dubbi: Sabrina Carpenter e Barry Keoghan non sono più una coppia.

La fonte dice: "Sono entrambi giovani e concentrati sulla carriera, quindi hanno deciso di prendersi una pausa". Parole inequivocabili che non lasciano spazio ad interpretazioni ma che non sono state commentate in nessun modo dai rappresentanti dei diretti interessati.

La cantante statunitense e l'attore irlandese hanno trascorso buona parte dell'ultimo anno insieme accennando nelle interviste alla loro frequentazione in maniera rilassata.

La scorsa estate erano stati insieme in vacanza in Toscana e non avevano avuto paura di esporsi pubblicamente sia nel videoclip virale del successo di lei, Please Please Please, che al Met Gala, lo scorso maggio.

Lì, avevano scelto look coordinati: lui si era vestito da Cappellaio Matto e lei da Alice.

Tutto è andato a gonfie vele, almeno fino a questo autunno, quando gli impegni per entrambi si sono moltiplicati.