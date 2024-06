Sabrina Carpenter, il video di Please Please Please col Barry Keoghan

Il potere delle coppie funziona ancora, a Hollywood come nell'industria musicale. In quest'ottica, il video di Please Please Please, è più interessante che mai. Carpenter e Keoghan, del resto, ben consapevoli della curiosità che c'è intorno ad entrambi, sia presi singolarmente che come coppia, fanno del loro meglio per offrire ai fan un assaggio della loro complicità . Artisti di successo nei rispettivi ambiti, Sabrina Carpenter e Barry Keoghan hanno iniziato a riempire le cronache rosa dallo scorso inverno con le foto delle loro uscite che lasciavano intendere che tra loro ci fosse più di un'amicizia. Dopo una stagione di avvistamenti e speculazioni, coincisa con la fine della relazione dell'attore irlandese con la compagna di lunga data Alyson Kierans, Carpenter e Keoghan hanno ufficializzato la loro love story partecipando insieme al party post Oscar di Vanity Fair . Due mesi dopo l'attore e la cantante, ospiti del prestigioso Met Gala , si sono addirittura fatti fotografare insieme sul tappeto rosso . Coi loro outfit a tema coordinati (lui vestito da Cappellaio Matto, lei da Alice), i due artisti hanno chiarito che, pur facendo sul serio, non intendono rinunciare allo spettacolo e alla loro gioiosa giovinezza e il video di Please Please Please sembra confermarlo.

Nel video di Please Please Please ritroviamo Carpenter alla stazione di polizia, esattamente dove ci aspettavamo di vederla dopo il suo l'arresto mostrato nel finale del video di Espresso, il primo singolo che anticipa il suo sesto e prossimo album in studio, Short n' Sweet, atteso per agosto.

In questo nuovo capitolo condito da note estive, outfit coloratissimi e molto makeup, la cantante però, ha a che fare con qualcuno che è peggio di lei, il ragazzo che le ha rubato il cuore - Keoghan, appunto - che non fa altro che uscire e rientrare in galera per i suoi comportamenti criminali.

La cantante lo prega di non metterla in imbarazzo, di non spezzarle il cuore, di non ridurla in lacrime (che le scioglierebbero il trucco, recita il testo). È tutto giocoso e pieno di ironia, come è ovvio – compreso un riferimento nel testo al ragazzo che fa l'attore, proprio come Keoghan.

È chiaro che lui non può che soccombere al fascino e all'astuzia di lei, così, nelle ultime scene della clip, finisce in un magazzino, ammanettato e imbavagliato, costretto a non mettersi di nuovo nei guai e ad amare irrimediabilmente la bionda cantante.

Il video, che fa riferimento a molti classici del grande schermo, vede i due giovani coinvolti in molte scene appassionate. Chi si aspetta, tuttavia, di vedere un bacio, attenderà invano: lei sfiorerà le labbra di lui solo attraverso un velo di nastro isolante.