La cantautrice statunitense sarà la star di uno spettacolo natalizio imperdibile, che includerà molti momenti a sorpresa e la partecipazione di numerosi ospiti.

Lo show sarà l'occasione per ascoltare i brani dell'album Fruitcake e altre iconiche cover natalizie

Sabrina Carpenter sta scaldando i motori per il suo primo show di Natale, A Nonsense Christmas, che farà debutto in streaming su Netflix a partire da venerdì 6 dicembre.

Dopo i primi due brevi teaser, online è apparso il primo poster dello show che vede la star di Espresso in versione Babbo Natale con un seducente look rosso e un paio di stivali neri col tacco.

Cosa avrà in mente la cantante? Sicuramente un varietà in stile vintage. Ecco cosa sappiamo.



Uno show di Natale non tradizionale Sabrina Carpenter è ben decisa a conquistare lo scettro di Regina del Natale col suo A Nonsense Christmas, uno spettacolo musicale divertente e pieno di sorprese, che la rispecchia moltissimo, insomma.

Con queste premesse, è impossibile non far partire il conto alla rovescia per il 6 dicembre, giorno in cui lo show a tema arriverà in streaming su Netflix - visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now.

Sabrina Carpenter ha ammesso che per lei le feste di fine anno sono sempre state speciali, per questo ha deciso da un po' di tempo, di trascorrerle facendo un regalo ai fan.

Se lo scorso anno per Natale era arrivato Fruitcake, il suo primo album in studio dedicato al Natale, quest'anno la cantante ha alzato la posta in gioco mettendo su uno show in piena regola, con musica, momenti comici, ospiti, duetti e tutto quello che le è venuto in mente a proposito del periodo più magico dell'anno.

Stando alle immagini dei teaser e al poster appena svelato sul suo profilo Instagram da oltre quarantadue milioni di follower, la venticinquenne ha pensato a uno spettacolo in stile vintage, del tutto in linea con l'estetica che l'ha resa celebre e diversa da tutte le altre star del suo calibro.

Al centro di tutto ci sarà la musica, naturalmente, con i brani più famosi delle feste, da riascoltare e cantare davanti alla tv, e ci sarà lei, già pronta col suo corsetto scintillante di paillettes e i suoi stivali col tacco, un folletto glamour con le labbra ripassate col gloss che non vi farà rimpiangere Santa Claus. leggi anche Taylor Swift, Sabrina Carpenter ospite al concerto di New Orleans

Sabrina Carpenter, star del momento “Sono così entusiasta di portare in tv la mia versione del varietà natalizio”, ha dichiarato Sabrina Carpenter nel comunicato ufficiale rilasciato per Netflix.

La cantante ha in mente uno show a tutto tondo con canzoni, coreografie, duetti, comicità e tante sorprese.

Sarà uno show caotico e poco tradizionale, nonsense, come anticipa il titolo. Un Canto di Natale alla maniera della star di Short n’ Sweet, amatissima dai fan proprio per la sua personalità unica.

Sabrina Carpenter è ormai una protagonista di primissimo piano della musica globale, e proprio nei giorni scorsi il suo nome è apparso tra quelli dei candidati ai Grammy Awards 2025.

Presente sulla scena da dieci anni, tra tv e musica, è esplosa nelle ultime stagioni lanciando una hit dopo l'altra.

I suoi ultimi due album, Emails I can’t send e Short n’ Sweet, l'hanno proiettata nell'Olimpo delle star, con l'approvazione di chi è venuta prima di lei, Taylor Swift in testa.

Viso da bambola, silhouette esplosiva e un look che ormai imitano tutti, dalla frangia alle guance rosa col blush, Sabrina Carpenter è pronta a volare ancora più in alto, anche grazie alle pagine che descrivono le sue love story (la sua ultima conquista è il candidato all'Oscar Barry Keoghan con cui ha realizzato il video di Please Please Please) e i suoi prossimi progetti.

Si è fatto il suo nome per Mamma Mia! 3 ma per questo si attendono conferme. approfondimento Coachella 2024, l’artista del giorno: Sabrina Carpenter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie