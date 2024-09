Amadeus debutta con Suzuki Music Party, 20 gli artisti in gara. FOTO

5/17 ©IPA/Fotogramma

Tananai ha cantato il brano Ragni. In precedenza noto come Not for Us, Tananai è look pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino. Si tratta del cantautore classe 1995 nato a Milano che ha raggiunto la notorietà grazie alla partecipazione al 72º Festival di Sanremo, nel quale il suo brano Sesso occasionale si è classificato ultimo ma che ha riscontrato un ottimo successo radiofonico (è entrato nella top 10 FIMI). Nell'estate dello stesso anno ha raggiunto il primo posto della classifica FIMI con il singolo La dolce vita, insieme a Fedez e Mara Sattei



Ragni, il nuovo singolo di Tananai canta le nostre paure (prima tra tutti, la caducità)