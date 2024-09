Anna, la "Vera Baddie" protagonista di Power Hits e Future Hits 2024

Con il suo primo album "da grande" ha battuto il record di Adele. Ora, però, è il momento di "Vera Baddie", al primo posto degli album più venduti per la nona settimana consecutiva. Ne abbiamo parlato con Anna, artefice di tutto e protagonista del Power Hits Estate e del Future Hits Live 2024 all’Arena di Verona. E non solo: tra poco inizia il tour e lei non vede l’ora: "Quest’estate è stata una svolta, ho raggiunto obiettivi che mai avrei potuto immaginare. Grazie ai miei fan e ci vediamo ai live" ci ha raccontato

Le chiamano banger, e sono quelle canzoni che ti restano in testa. Che piacciono a tutti, ma proprio a tutti. E sì, sono delle vere hit. Come crearle? Non c’è una ricetta speciale, ma sicuramente serve un elemento: il talento. Quello di Anna, senza alcun dubbio, che di banger negli ultimi anni ne ha fatte parecchie. Compresa quella più recente, che abbiamo tutti nella testa, ovvero 30°C che, oltre ad accompagnare pensieri e calde giornate estive, è da settimane al primo posto nella classifica dei singoli più venduti. Il 28 giugno ha pubblicato il suo primo album da grande, Vera Baddie che, sin dall’uscita, continua a rompere record su record. Ma soprattutto racconta una ragazza forte, indipendente e allo stesso tempo conscia delle proprie fragilità, che trasforma in punti di forza. E soprattutto una ragazza libera. Un album, sì, ma soprattutto il suo ritratto, perché Anna è proprio così. La scopriamo a Verona, in occasione del Power Hits Estate di cui è protagonista con i suoi brani, come del resto lo è anche del Future Hits Live, Festival della Generazione Zeta.

"Quest'estate è stata una svolta: ho raggiunto traguardi importanti"

Anna riesce dove altri non possono: supera ogni ostacolo, rimanendo sempre se stessa. Quando la incontriamo, il primo pensiero va a questa estate bellissima che l’ha vista al centro di tutto, tra festival e live. Un punto di svolta per il percorso artistico che sta creando, giorno dopo giorno: “Sì, quest'estate per me è stata proprio una svolta, credo di aver veramente raggiunto un obiettivo che non mi sarei mai aspettata. Il disco è andato benissimo, il brano è stato primo in classifica a lungo…sono super grata ai miei fan tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo!” ci racconta con la sua bellissima semplicità. Sì, perché Anna ci insegna che possiamo essere semplici e indipendenti, e lei lo fa attraverso i suoi brani. E qui torniamo al discorso iniziale: Anna parla a tutti, per davvero.

"Il genere che faccio è prettamente maschile, ma io non ho mai sentito la differenza"

Le chiediamo come ha fatto ha farsi strada in un ambito, quello del rap italiano, ricco di figure femminili, senza cambiare: “Non ho mai sentito questa grande differenza, non mi sono mai sentita un’intrusa in questo ambiente. Ho sempre fatto quello che mi piace fare, rap incluso. Ti dirò di più: mi sono sempre sentita molto parte del gruppo, e la differenza di sesso non si sente”.

Al release party di Plaza ho visto un bel rapporto di amicizia tra voi due. Credi sia importante instaurare dei rapporti veri per poter fare qualcosa insieme?

Io sono dell’idea che per collaborare con degli artisti, alla base di tutto ci debba essere rispetto reciproco e amicizia, due elementi che non mancano mai quando scelgo di lavorare con qualcuno. Quindi sì: amicizia, simpatia come punto di partenza, e poi si lavora.