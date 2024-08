Un altro record per Anna, 5 settimane in vetta alle classifiche

La rapper realizza un risultato che non si verificava da 16 anni, superando Adele e diventando la prima artista femminile a restare in vetta per 1 mese dal 2008

La corsa di Anna nelle classifiche di ascolti e vendita continua inesorabile. Vera Baddie, il suo album d'esordio, ha chiuso la sua quinta settimana alla #1 della classifica degli album (Fimi/GFK) in Italia, un record imbattuto da 16 anni, superando Adele, rimasta in vetta per 4 settimane consecutive tra il 2015 e il 2016, e diventando la prima artista femminile a restare in vetta per 1 mese con il suo disco dal 2008 in Italia.