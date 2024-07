In autunno la rapper darà il via al Club Tour toccando numerose città italiane, tra le quali Padova, Milano e Torino

Anna non si ferma. La rapper ha messo a segno un nuovo importante primato divenendo la prima artista femminile a conquistare la prima posizione degli album più venduti per ben quattro settimane negli ultimi dieci anni.

anna, successo per vera baddie

Vera Baddie si conferma tra gli album più amati del 2024. Quarta settimana in vetta alla classifica dei dischi più venduti nel nostro Paese, Anna è riuscita in un’impresa storica. Infatti, dopo oltre dieci anni, la giovane rapper è divenuta la prima artista femminile a restare in testa alla chart per ben quattro settimane.

Inoltre, il tormentone estivo 30°C, arrivato alla seconda posizione delle canzoni più vendute in Italia e certificato disco di platino, sta facendo ballare tutti. In aggiunta, il singolo è divenuto il brano più a lungo in vetta della classifica singoli giornaliera di Spotify del 2024 grazie alle sue cinque settimane consecutive.