Anna, il suo primo album Vera Baddie in uscita il 28 giugno

Anna ha annunciato l'arrivo del suo primo album Vera Baddie. Venerdì 28 giugno la rapper pubblicherà il progetto anticipato dal singolo 30° C. A novembre l’artista sarà in tour nei principali club italiani.

anna,vera baddie in uscita venerdì 28 giugno

Oltre 1.700.000 follower su Instragram, più di cinque milioni di ascoltatori mensili su Spotify e diciassette dischi di platino, numeri da capogiro per la cantante che ha rivoluzionato la scena rap italiana. Dopo aver conquistato il primato di artista più giovane in testa alla classifica dei singoli più venduti in Italia con il brano Bando, la cantante ha inanellato un successo dietro l’altro collezionando anche collaborazioni con i principali esponenti del rap e non solo. A pochi giorni dall’uscita di 30°C, Anna ha comunciato l'arrivo del suo primo album Vera Baddie. Il progetto discografico uscirà venerdì 28 giugno.

La rapper ha parlato del brano divenuto già una tormentone estivo: "30°C rappresenta quella voglia di mare ed evasione che ti prende quando fuori si muore di caldo. Il rumore delle onde, un buon cocktail, la sabbia sotto i piedi e ti senti già molto meglio. È anche un inno al sentirsi bene e a proprio agio, mostrando sicurezza di sé”.