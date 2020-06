Anna, fuori il videoclip del singolo: "Bando"

Un successo che è arrivato in maniera inaspettata”. In un’intervista a SkyTg24 Anna ripercorre le tappe del suo brano: “Bando”. Artista esordiente ha fatto subito centro. Bando, che è stato inserito in 280 playlist mondiali ha il suo primo videoclip. Si tratta una versione americana del brano, realizzata in collaborazione con il rapper Rich the Kid. La canzone è la colonna sonora nel trailer mondiale del videogioco Need for Speed. Anna crede in un rap tutto al femminile e annuncia nuovi progetti. Tutto rimane ancora top secret ma arriva già una promessa. “Farò più attenzione ai testi delle mie canzoni. In Bando ho privilegiato assolutamente il flow e il suono. Ma i risultati sono arrivati e parlano chiaro…”